الجنايني يكشف تفاصيل حواره الكامل مع وليد سليمان بعد أزمة السوبر

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه ووليد سليمان لاعب الأهلي بعد مباراة السوبر.

وشهدت مباراة كأس السوبر المصري بعد نهايتها اشتباكات بالجملة بين لاعبي الأهلي والزمالك، ثم ظهر سليمان غاضبا أثناء تسلّمه الميدالية الفضية من الجنايني لاحقا.

وقال الجنايني عبر أون تايم سبورتس 2: "حزنت جدا جدا جدا مما حدث، لأن المجهود الذي بُذل في تنظيم مباراة السوبر كان كبيرا، والحدث نجح بنسبة تخطت الـ90%".

وأضاف: "لم أشاهد 99% من مشاجرة كأس السوبر، لأني كنت في طريقي من المقصورة إلى أرض الملعب لتسليم الميداليات".

وأكمل: "وجدت محمد فضل يخبرني بما حدث مع وليد سليمان، فقلت له: كيف! هذا لا يرضي أحدا!".

وواصل: "عندما حضر وليد لتسلم ميداليته، قال لي: أيرضيك ما حدث؟ فقلت له: بالطبع لا يرضيني، ومن أخطأ سيُحاسَب، وحقك على رأسي".

وأوضح: "الموقف كان مسيئا للغاية، ولذا كان من الضروري اتخاذ قرارات سريعة".

وأتم:"عندما رأيت العقوبات مباشرة قبل صدورها، هاتفت رئيس لجنة الانضباط وقلت له: (يا نهار اسود)، فقال لي أنه يعدّل أي شيء، فقلت له: لا لا لا، إنه مجرد تعليق مني، وليس من حقي التدخل في أي قرار".

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