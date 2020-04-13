رفعت: أرفض تجديد الإعارة بعد عودتي للزمالك

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع الاتحاد أمام الإسماعيلي

قال أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري إنه لن يقبل بإعارته مرة أخرى، مشيرا إلى أنه إما البقاء أو الرحيل. وذلك عبر قناة "القاهرة والناس".

أحمد رفعت

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك

وصرح رفعت: "بانتهاء الموسم سأعود لنادي الزمالك وأرى ما سيحدث، هل سأبقى أم أرحل".

وواصل "إذا لم تكن هناك حاجة فنية لي، سأرفض إعارتي مجددا بل أتشاور مع إدارة النادي في أي عروض لبيعي".

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وأردف "أحتاج للاستقرار أكثر في الفترة القادمة، وذلك بعد عام ونصف إعارة لإنبي ثم الاتحاد السكندري، حققت خلالهما أرقام جيدة وأداء مميزا".

وأوضح "لا أريد العمل مجددا تحت ضغط ضرورة إثبات نفسي خلال فترة الإعارة سعيا لهدف بعيد المدى مع الزمالك، بشهادة الجميع تركت بصمة مع إنبي ثم الاتحاد".

وأشار في ختام تصريحاته "لقد انتقلت لإنبي والفريق في المركز الأخير بالدوري وحققنا نتائج جيدة، ومع الاتحاد يحتل الفريق حاليا مركزا جيدا في الدوري ولدينا إصرار قوي على المنافسة مع استئناف النشاط الكروي".

رفعت صاحب الـ٢٦ عاما انضم إلى الاتحاد معارا من الزمالك في الصيف الماضي، وشارك خلال الموسم الجاري في ١٥ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٦ آخرين.

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