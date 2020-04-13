لاعب إنتر يمازح لوكاكو: أنت قبيح.. والأخير يرد: تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية!

في ظل مكوث لاعبي كرة القدم في بيوتهم مع توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا، يقضي الكثير منهم وقته في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وأجرى روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بثا حيا عبر حسابه في إنستجرام تحدث فيه عن زميله لاوتارو مارتينيز والفارق بين الدوريين الإنجليزي والإيطالي، قبل أن يجد تعليقا ربما لم يعجبه.

وخلال البث الحي علق مارسيلو بروزوفيتش زميل لوكاكو "أنت قبيح"، ليرد البلجيكي "أنت أقبح مني!، بقصة الشعر هذه تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية! لا تعجبني، ارجع إلى قصة شعرك السابقة".

وأشاد لوكاكو (26 عاما) بزميله لاوتارو مارتينيز قائلا:"رائع، إنه وحش. يقوم بعمل جيد ويواصل التطور، أحبه".

وعن الفارق بين الكرة في إنجلترا وإيطاليا أوضح "الدوري هنا جيد جدا، في إنجلترا الحدة عالية والقوة موجودة، لكن في إيطاليا التكتيك يغلب، أعتقد أنك تُختبر أكثر. ليس سهلا تسجيل هدف مثلما يعتقد الناس، كل مباراة عليك أن تستعد لها جيدا وأن تلعبها بطريقة مختلفة".

وواصل "الدوريان رائعان، كل دوري له مواطن قوة ورائع بالنسبة لي اكتشاف دوري مختلف".

وتألق لوكاكو مع إنتر في الموسم الحالي وسجل 23 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة شارك بها.

وقضى لوكاكو 7 مواسم في إنجلترا مثل فيها أندية تشيلسي وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد قبل أن يرحل إلى إيطاليا في الصيف الماضي.

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