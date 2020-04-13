لاعب إنتر يمازح لوكاكو: أنت قبيح.. والأخير يرد: تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية!

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

لوكاكو

في ظل مكوث لاعبي كرة القدم في بيوتهم مع توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا، يقضي الكثير منهم وقته في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وأجرى روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بثا حيا عبر حسابه في إنستجرام تحدث فيه عن زميله لاوتارو مارتينيز والفارق بين الدوريين الإنجليزي والإيطالي، قبل أن يجد تعليقا ربما لم يعجبه.

وخلال البث الحي علق مارسيلو بروزوفيتش زميل لوكاكو "أنت قبيح"، ليرد البلجيكي "أنت أقبح مني!، بقصة الشعر هذه تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية! لا تعجبني، ارجع إلى قصة شعرك السابقة".

أخبار متعلقة
رفعت: أرفض تجديد الإعارة بعد عودتي للزمالك رغم بلوغه 34 عاما.. تقرير: هل ينتقل مدافع إنتر إلى توتنام أو يونايتد؟ ميسي يشيد بـ "الجنود المجهولة" التي تكافح فيروس كورونا تقرير: أرسنال يعاني من موقف خطير ويضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

وأشاد لوكاكو (26 عاما) بزميله لاوتارو مارتينيز قائلا:"رائع، إنه وحش. يقوم بعمل جيد ويواصل التطور، أحبه".

وعن الفارق بين الكرة في إنجلترا وإيطاليا أوضح "الدوري هنا جيد جدا، في إنجلترا الحدة عالية والقوة موجودة، لكن في إيطاليا التكتيك يغلب، أعتقد أنك تُختبر أكثر. ليس سهلا تسجيل هدف مثلما يعتقد الناس، كل مباراة عليك أن تستعد لها جيدا وأن تلعبها بطريقة مختلفة".

وواصل "الدوريان رائعان، كل دوري له مواطن قوة ورائع بالنسبة لي اكتشاف دوري مختلف".

وتألق لوكاكو مع إنتر في الموسم الحالي وسجل 23 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة شارك بها.

وقضى لوكاكو 7 مواسم في إنجلترا مثل فيها أندية تشيلسي وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد قبل أن يرحل إلى إيطاليا في الصيف الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير: أرسنال يضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

لاعبو الهلال يتنازلون عن نصف راتبهم

الجنايني: أتمنى استكمال الدوري

الجنايني يكشف ما قاله لوليد سليمان بعد السوبر

كاف يوضح طريقة تأهل الأندية إلى مونديال 2021

لوكاكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
دوجلاس كوستا: لم أعد أجد ما أفعله في المنزل 7 دقيقة | أوروبا
كلوب يتحدث عن شيء كان سيصيبه بالجنون لو انتشر كورونا في الثمانينيات.. وسبب سعادته حاليا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب في ضم كاسونجو.. وحالة تسمح بذلك ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: توتنام لن يبيع كين إلى منافس محلي أو في الصيف الحالي 2 ساعة | أوروبا
نجم الفريق السابق: النني كان الوحيد في أرسنال القريب من فييرا 2 ساعة | المحترفون
توتنام يتراجع: سندفع ١٠٠٪ من رواتب الموظفين.. فقط سنخصم من أعضاء الإدارة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يطمئن على حالة الرباعي المصاب عبر الهاتف 3 ساعة | الدوري المصري
مروان محسن: الظروف الحالية تحتاج تضافر جميع الجهود.. وشكرا لأطباء مصر ووزارة الصحة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية
قد ينال إعجابك