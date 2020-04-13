لاعبو الهلال السعودي يتنازلون عن نصف راتبهم

قرر لاعبو نادي الهلال السعودي التنازل عن نصف راتبهم في مبادرة يسعون بها لمساندة النادي ضد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بطل آسيا عبر حسابه الرسمي في تويتر، مشيرا إلى تثمين مجلس إدارة النادي لمبادرة اللاعبين.

وتوقف الدوري السعودي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا ويتصدر الهلال ترتيب البطولة بفارق 9 نقاط عن النصر حامل اللقب.

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📄 لاعبو #الهلال يخفّضون رواتبهم بسبب "#كورونا".. والإدارة تثمّن مبادرتهم 🙏🏼 pic.twitter.com/qgQYu2lInj — نـ ا د ي ا لـ ـهـ ـلا ل السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2020

وتأجلت إلى أجل غير مسمى مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا البطولات التي يشارك فيها الهلال.

وشارك الهلال في مونديال الأندية في ديسمبر الماضي واحتل المركز الرابع بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي.

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