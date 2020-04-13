لاعبو الهلال السعودي يتنازلون عن نصف راتبهم

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - فلامنجو البرازيلي - كأس العالم للأندية

قرر لاعبو نادي الهلال السعودي التنازل عن نصف راتبهم في مبادرة يسعون بها لمساندة النادي ضد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بطل آسيا عبر حسابه الرسمي في تويتر، مشيرا إلى تثمين مجلس إدارة النادي لمبادرة اللاعبين.

وتوقف الدوري السعودي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا ويتصدر الهلال ترتيب البطولة بفارق 9 نقاط عن النصر حامل اللقب.

أخبار متعلقة
الجنايني: أتمنى استكمال الدوري لنهايته.. ولكننا سنفعل مثلما يحدث في العالم الجنايني يكشف تفاصيل حواره الكامل مع وليد سليمان بعد أزمة السوبر فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع حسام حسن الجنايني: صرفت 4,5 ملايين جنيه مستحقات حكام مطلع الموسم.. وحزنت مما قيل

وتأجلت إلى أجل غير مسمى مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا البطولات التي يشارك فيها الهلال.

وشارك الهلال في مونديال الأندية في ديسمبر الماضي واحتل المركز الرابع بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

20 عاما مرت على ليلة غابت فيها الابتسامة عن كرة القدم

أفضل 50 جناح أيمن وأيسر في تاريخ كرة القدم

اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

غريب في بلاد غريبة – شبانة في الهند

محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم

الهلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرشح رئاسة برشلونة يخاطب الأعضاء والإعلام: النادي قد يصل لحافة الإفلاس 7 دقيقة | أوروبا
الكشف عن – خطة ريال مدريد لضم هالاند ومبابي 21 دقيقة | أوروبا
تصريحات نارية لرئيس بريشيا: لن نلعب إذا استؤنف الدوري 39 دقيقة | أوروبا
راكيتيتش ردا على تقارير رحيله: لست كيس بطاطس! 54 دقيقة | أوروبا
لاعب إنتر يمازح لوكاكو: أنت قبيح.. والأخير يرد: تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية! ساعة | أوروبا
رفعت: أرفض تجديد الإعارة بعد عودتي للزمالك ساعة | الدوري المصري
رغم بلوغه 34 عاما.. تقرير: هل ينتقل مدافع إنتر إلى توتنام أو يونايتد؟ ساعة | أوروبا
ميسي يشيد بـ "الجنود المجهولة" التي تكافح فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك