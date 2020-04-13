تقرير: أرسنال يعاني من موقف خطير ويضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

يعاني نادي أرسنال من "موقف مالي خطير" كما وُصف في تقرير صحفي، الأمر الذي استدعى تحذير اللاعبين بشأن المستقبل القريب والذي لا يبدو أمرا جيدا. وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

التحذيرات للاعبي الفريق الأول نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، وقالت إنه إن لم يكتمل الموسم أو لم يحصل أرسنال على ما توقعه من دفعات مالية من حقوق البث، فسيدخل النادي إلى نفق مظلم.

قيمة الرواتب السنوية التي يدفعها أرسنال كبيرة للغاية، إذ تبلغ ٢٣٠ مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أكبر فواتير الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتسبب ذلك المبلغ الطائل في دخول النادي إلى ثقب أسود، مع قلق كبير من الإدارة حيال تأجيل الرواتب والتي تؤجل فقط المشكلة ولا تحلها.

النادي كان قد تعرض لخسائر بقيمة ٢٧.١ مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، والآن يطلب من لاعبيه تخفيض رواتبهم عوضا عن تأجيلها، الأمر الذي يسلط الضوء على مشكلة واحد من أكبر الأندية في أوروبا.

أرسنال لديه فاتورة مدفوعات كبيرة تقدر بـ٦٠٪ من ربح الفريق خلال الموسم، والتي لطالما كانت مشكلة للفريق منذ ابتعاده عن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وعام آخر بعيدا عن اللعب في دوري الأبطال، سيزيد من مشاكل الفريق لأنه غامر في الصيف الماضي على التواجد في دوري الأبطال، والآن بدا واضحا أن ذلك لن يحدث.

النادي صرف خلال الصيف الماضي ٧٢ مليون جنيه إسترليني لضم نيكولاس بيبي، وعلى الرغم من أن المبلغ سيدفع لفريقه الساب ليل، على شكل دفعات مالية على فترات مختلفة، إلا أن النادي لا يمتلك حقا المال.

ولإلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تسببت في صداع برأس الإدارة، راتب ميسوت أوزيل الأسبوعي يبلغ ٣٠٠ ألف جنيه إسترليني بجانب أن عقد بيير إيمريك أوباميانج يتبقى به عام وحيد، بجانب أن النادي سيدفع ثمنا غاليا بعد خروجه أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.

بجانب تلك المشاكل، هناك مخاوف كبيرة من أن يُطلب من أرسنال دفع مبلغا كبيرا لرد بعض المال من حقوق البث. خاصة وأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحاول جاهدة استكمال الموسم بأي طريقة لتجنب دفع مبلغ أكثر من ٧٥٠ مليون جنيه إسترليني لشركات البث.

عدم مشاركة أرسنال في دوري الأبطال يعني نقص حاد في عائد البث بجانب قلة عوائد المباريات بقيمة ٢ مليون جنيه إسترليني للمباراة الواحدة، خاصة وإن تم استكمال الموسم بدون جماهير، ومع موقفه الحالي في جدول الترتيب، فقد لا يصل دوري الأبطال.

حاليا الحل المطروح لدى أرسنال، هو الضغط على اللاعبين لتقليل رواتبهم ما يعني تقليل مبلغ ٢٥ مليون جنيه إسترليني أو أكثر، كما أن النادي قد يوفر على نفسه رقما كبيرا للغاية من الإضافات التي كان سيدفعها للاعبيه إن تأهلوا إلى دوري الأبطال.

أرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ١٠ مباريات له في الموسم الجاري.

منافسات كرة القدم توقفت في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في وقت سابق توقف المسابقات لأجل غير مسمى.

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