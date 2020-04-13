الجنايني: أتمنى استكمال الدوري لنهايته.. ولكننا سنفعل مثلما يحدث في العالم

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 01:55

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - سموحة - الدوري المصري

تمنى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم استكمال مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم.

وقال الجنايني في حوار له مع قناة أون تايم سبورتس1: "أتمنى استكمال مسابقة الدوري المصري لنهايتها وأملي هو أن يحدث ذلك".

وأضاف "وضعت كل المعطيات أمامي لدراسة الموقف بشكل تام ومتى سينتهي هذا الموسم ومتى سيبدأ الموسم المقبل وما هي المدة اللازمة لاستكمال المسابقة".

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وأكمل "وأيضا فترة الاعداد للموسم الجديد، وهدفنا هو استكمال مسابقة الدوري".

وشدد "ولكن في النهاية نحن نعمل داخل دولة لها قراراتها وسيادتها ولذلك ننتظر مرور الأزمة التي يعاني منها العالم بالكامل بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته "وأيضا نتابع جيدا ونشاهد ماذا تفعل باقي دول العالم بشأن استئناف النشاط الكروي، ومن ثم سنفعل مثلهم عندما تعود الأمور لطبيعتها".

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