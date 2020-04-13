تقرير: الاتحاد الإنجليزي سيسلم رابطة الدوري الممتاز ملعب ويمبلي لإنهاء الموسم

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

ملعب ويمبلي

يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتسليم ملعب "ويمبلي" وكذلك "سانت جورج بارك" إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للمساعدة على إنهاء موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "رويترز" الإخبارية.

وقال التقرير إن المركز الوطني لكرة القدم في سانت جورج بارك يحتوي على ٢٢٨ غرفة فندقية و١٣ ملعبا لكرة القدم سيكون تحت تصرف رابطة الدوري، وستكون الأندية قادرة على استعماله كقاعدة تدريبات معزولة للحفاظ على تواجد اللاعبين والأطقم الفنية معا.

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والخطط تشير إلى الحيطة واستمرار الموسم حينما يكون من الآمن استئناف اللعب، وسيكون العامل الرئيسي للعب هو فحوصات كشف الفيروس المستمرة.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية في وقت سابق، إلى أنه من المرجح أن يتم استئناف الموسم بدون جماهير، وسيستضيف ويمبلي ٤ مباريات في اليوم من أجل تقليل السفر تماما على اللاعبين والحكام والإعلام.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد حصلت على تصريح من مصدر مقرب من المخططين لاستكمال الموسم وقال: "حينما نعلم مدة الإغلاق الحالي وكيفية إنهاء الوضع بأمان سنرى الخيارات المتاحة".

وبدأت أندية في إسبانيا وألمانيا العودة للتدريبات بشكل جزئي في محاولة من المنظمين لاستكمال الموسم.

وصرح روي هودجسون مدرب كريستال بالاس تعليقا على الموقف في وقت سابق، قائلا إن الموسم في إنجلترا يجب أن ينتهي.

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