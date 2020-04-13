تصريحات نارية لرئيس بريشيا: لن نلعب إذا استؤنف الدوري

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

بريشيا

قال ماسيمو تشيلينو رئيس بريشيا إن فريقه لن يلعب إذا تقرر استئناف مباريات الدوري الإيطالي، مشيرا إلى صعوبة الأوضاع في مدينته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصرح تشيلينو في حواره مع صحيفة Giornale di Brescia "أرى كثيرا من الأنانية وعديد الناس يريدون استغلال الموقف. (كلاوديو) لوتيتو يريد العودة للملعب؟ أستمع فقط لمن يستحقون أن ننصت لهم. لا أعرف حتى إذا كان لوتيتو يمثل لاتسيو، فهو الرئيس الوحيد من بين أعضاء مجلس الإدارة".

وواصل "عن جد، فليأخذوا جولة في بريشيا ويرون ماذا يحدث. لا أريد مزايا ولا أخاف الهبوط، لأني أثق أن النادي لن يفلس وسيعود سريعا إلى الدوري. أكرر، لو عادت المباريات بريشيا لن يلعب. هذا ليس تحديا، يستطيعون خصم نقاط إذا أرادوا، أتحمل المسؤولية كاملة".

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وتوقفت مباريات الكالتشيو منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا وبالأخص شمال البلاد حيث توجد بريشيا.

ويحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البطولة التي يتصدرها يوفنتوس حامل اللقب وخلفه بفارق نقطة نادي لاتسيو.

ويحاول المسؤولون في إيطاليا استئناف الدوري حتى لو جرت المباريات دون حضور الجمهور.

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