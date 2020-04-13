راكيتيتش ردا على تقارير رحيله: لست كيس بطاطس!

أعرب إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة عن ضيقه من تقارير كثيرة تقول إنه سيرحل عن الفريق الإسباني مع نهاية الموسم الجاري.

إيفان راكيتيتش النادي : برشلونة برشلونة

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لست كيس بطاطس".

وواصل "سأقرر مستقبلي. أريد المكان الذي يقدرني. لو هنا، سأكون سعيدا، لو لا، سيكون حيث أقرر".

وكان راكيتيتش (32 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

وتشير تقارير إلى أن الموسم الحالي ربما يكون الأخير للاعب في قلعة كامب نو، وأنه قد يتجه إلى الدوري الإيطالي.

وشارك راكيتيتش في 31 مباراة بالموسم الحالي وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقضي اللاعب الأسبق لبازل وشالكه وإشبيلية موسمه السادس في برشلونة.

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