الرجاء لـ في الجول: قرار التأجيل هو الأفضل.. نتمنى مواجهة أشقائنا المصريين بحضور جماهيري

السبت، 11 أبريل 2020 - 14:46

كتب : محمد عبد العظيم

الإسماعيلي - الرجاء

شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو الأفضل في الفترة الحالية.

وقال وهبي لـFilGoal.com: "سلامة الجميع أهم من كرة القدم. تدريباتنا متوقفة بسبب استمرار الحجر الصحي في المغرب حتى 20 أبريل".

وأضاف "سوف يستمر إيقافها بناء على المؤشرات باستمرار الحجر الصحي في البلاد".

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وأردف "نتمنى انتهاء الوباء في أقرب وقت، وتعود كرة القدم".

واستدرك "نريد مواجهة أشقائنا في مصر، الزمالك في دوري الأبطال والإسماعيلي في البطولة العربية، بحضور جماهيري".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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