خليك في البيت - إبراهيم صلاح ولعبة الأسئلة.. الرجل الأخضر ومهارة سانشيز

السبت، 11 أبريل 2020 - 11:28

كتب : أحمد شاكر

إبراهيم صلاح

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

إبراهيم صلاح

النادي : المقاولون العرب

وموعدنا اليوم مع إبراهيم صلاح نجم المقاولون العرب واللاعب الأسبق لمنتخب مصر.

أول قميص كرة قدم اشتريته؟

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كان قميص الناشئين بنادي المنصورة، لونه برتقالي وعليه الرقم 8.

أول مرة ذهبت لاستاد؟

استاد المنصورة، كنا نتدرب كناشئين قبل تجمع الفريق الأول، كنت في مدرسة الكرة آنذاك.

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أقوى لاعب واجهته؟

هالك لاعب البرازيل (أو الرجل الأخضر)، كان قويا للغاية. أما المهاري الذي فشلنا في إيقافه فهو أليكسيس سانشيز نجم تشيلي.

مثلك الأعلى؟

شابي ألونسو وأندريا بيرلو خارج مصر، وداخل مصر ابن بلدي تامر عبد الحميد "دونجا".

أفضل هدف في تاريخ مصر؟

هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" في شباك المصري، كان حسام حسن المدرب حينها وفزنا 3-1.

أفضل حارس في تاريخ مصر؟

عصام الحضري

إنجاز تمنيت تحقيقه؟

الحصول على بطولة إفريقيا مع الزمالك.

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سؤال آخر، كيف رأيت الهجوم عليك في مواقع تواصل اجتماعي بسبب صورة وزنك الزائد؟

رأيتها وكانت مستفزة جدا، أحدهم عدلها وجعلها بهذا الشكل.

لن تجد لاعبا يقبل أن يصل لهذا الوزن، ولن تجد مدربا يسمح بذلك.

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إبراهيم صلاح
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