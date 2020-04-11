سانيول: لم أتحدث مع زيدان عامين بعد ما فعله أمام إيطاليا

السبت، 11 أبريل 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

زيدان

كشف ويلي سانيول لاعب فرنسا وبايرن ميونيخ السابق أنه لم يتحدث مع مواطنه زين الدين زيدان لفترة طويلة بسبب ما فعله الأخير في نهائي كأس العالم 2006 والذي كان أحد أسباب خسارة البطولة.

وقال سانيول في حوار مع إذاعة مونتكارلو:"تلك المباراة فيها أفضل وأسوأ ذكرياتي. وضعنا آمالا كبيرة على ركلة الجزاء التي نفذها زيدان. قلت في نفسي، لو حاول لعب الكرة على طريقة بانينكا سيخاطر بشكل كبير".

وواصل "قلت إن زيدان مجنون تماما، لكنه سجل وكنت فرحا للغاية. لا أعلم، في نفس الوقت شعرت بمرارة في فمي. بعد المباراة دخلت غرفة الملابس، لقد خسرنا، يوجد شخص يتحدث ويعتذر، لكنك لا تسمع! أنت في خيبة أمل كبيرة".

أخبار متعلقة
خليك في البيت - إبراهيم صلاح ولعبة الأسئلة.. الرجل الأخضر ومهارة سانشيز حوار في الجول – فيراري ناشئي الأهلي.. عن إصابة كحوادث السير وحلم اللحاق بـ وليد سليمان رئيس اتحاد الجابون: أوباميانج يحتاج ناديا طموحا أكثر من أرسنال سكولز: لم أفكر أبدا في ريال مدريد أو برشلونة لأن يونايتد كان الأكبر بالعالم

وأضاف "لم أرغب في تقبل اعتذاراته، أو حتى التحدث معه. كانت اللحظة غير مناسبة. كان علي الذهاب إلى الخلاء لأدخن 250 سيجارة في 10 دقائق. هكذا هربت".

واستمر الظهير الأيمن السابق لفرنسا "لم نتحدث لمدة عامين تقريبا. في 2008، بعد بطولة أوروبا، كنت سأتزوج، زوجتي قالت لي وجه له الدعوة ليحضر الزفاف. اتصلت به لكنه لم يستطع القدوم في الليل، لكني كنت سعيدا بعدما وصل صباحا، تناولنا طعاما بسيطا معا وتحدثنا، ثم عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى".

قبل دقائق من ركلات الترجيح وفي ظل تفوق فرنسا في الوقت الإضافي، فوجئ الحاضرون في الملعب الأولمبي ببرلين بزيدان ينطح صدر ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا.

نال زيدان البطاقة الحمراء لتكمل فرنسا المباراة بدونه وخسرت كأس العالم بركلات الترجيح أمام رفاق جيانلويجي بوفون.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

جمال علام يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

تقرير: توتنام يريد كوتينيو

حازم إمام يوضح لماذا اعتزل مبكرا

بي إن سبورتس: كاف يؤجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

هاني رمزي: جوزيه رفض عودتي للأهلي

علي فرج: لهذا اخترت الإسماعيلي وليس الزمالك

سانيول زيدان فرنسا كأس العالم 2006
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفضل 50 منفذا لركلات الجزاء في التاريخ 10 دقيقة | تقرير في الجول
بالكمامة.. وزير الرياضة يتفقد أعمال صيانة استاد القاهرة ساعة | مصر
الرجاء لـ في الجول: قرار التأجيل هو الأفضل.. نتمنى مواجهة أشقائنا المصريين بحضور جماهيري ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى لـ في الجول: سلامة الانسان أهم من أي بطولة.. وسنمدد فترة الراحة 2 ساعة | إفريقيا
اختبار في البيت - أين أقيمت هذه البطولات؟ 3 ساعة | لعبة في الجول
رسميا – كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى 3 ساعة | إفريقيا
ثنائيات تاريخية – الطارقان وأسطورة الجبهة اليسرى البيضاء.. "متبهدلوناش بلغة الكورة" 3 ساعة | مصر
لاعب نيجيريا السابق: الدنمارك سحقتنا في المونديال بعد تسلل نساء لمعسكرنا 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك" 4 "أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي
قد ينال إعجابك