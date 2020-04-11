لاعب نيجيريا السابق: الدنمارك سحقتنا في المونديال بعد تسلل نساء لمعسكرنا

قال تاريبو وست لاعب إنتر ميلان ونيجيريا السابق إن الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك في كأس العالم 1998 سببها عدم التزام لاعبين خلال معسكر الفريق قبل يوم مباراة الدور ثمن النهائي.

وصرح وست في حواره مع صحيفة The Punch "قرأت تقاريرا عن ذهاب اللاعبين إلى نواد ليلية أو قيادة سيارات ليموزين خلال مونديال فرنسا، صراحة لا أعرف ذلك. لكن ما أعرفه أن بعض اللاعبين سمحوا لنساء بالتسلل إلى المعسكر، رأيت ذلك بنفسي".

وواصل وست "النساء كانوا إفريقيات، أتين لمشاهدة البطولة وأحببن فريقنا بسبب ما قدمناه في دور المجموعات. لذا كان سهلا على هؤلاء اللاعبين أن يجلبوهن إلى غرفهم. لهذا يوم المباراة، رأيت العديد من اللاعبين لا قدرة لديهم على مجاراة الدنماركيين".

واستمر "كانوا متعبين بعد ما فعلوه خلال الليل مع النساء. كنت أصرخ فيهم في الملعب، كنت غاضبا منهم. فعلوا كل ذلك لأنهم ظنوا أننا سنهزم الدنمارك".

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قدمت نيجيريا عروضا قوية في مونديال فرنسا وتصدرت المجموعة الرابعة على حساب باراجواي وإسبانيا وبلغاريا.

لكنها انهارت أمام الدنمارك وخسرت 4-1 لتودع المونديال من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي.

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