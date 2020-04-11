حوار في الجول – فيراري ناشئي الأهلي.. عن إصابة كحوادث السير وحلم اللحاق بـ وليد سليمان

في وقت قصير ذاع صيت اسم شادي رضوان بعد أن ضمته جارديان لقائمتها لأفضل 60 موهبة حول العالم..

لكن كان ذلك في 2018، وبين ذلك الوقت والحاضر أصيب رضوان إصابة قوية، وتلقى عددا من عروض الاحتراف، ولكنه يظل بقميص الحمر الصغار، على مقربة من الفريق الأول.

كيف ذلك، هو ما نعرفه منه في حوار FilGoal.com..

“الفترة الماضية كانت تسير بشكل جيد بالنسبة لي مع النادي الأهلي، كنت قد بدأت في لفت نظر الجهاز الفني بشكل مميز وريني فايلر تلقى تقارير ايجابية للغاية عن أدائي مع فريق الشباب وفريق 2001 وكان شعيب صيكوك محلل الأداء السابق يتابع مبارياتنا ويشيد بما أقدمه. كنت أعول على ذلك كثير في الحصول على الفرصة التي أنتظرها وأحلم بها”.

“الصدفة صنعت كل شئ لي مع الفريق الأول. خلال فترة تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون تلقيت اتصالا بأن انتظم في تدريبات الفريق الأول وأنني سوف أكون ضمن حساباته وفي اليوم التالي كنت أخوض مباراة بالسويس مع فريقي على أن أنتظم بعدها مباشرة في تدريبات الفريق الأول وللأسف تعرضت لإصابة قوية للغاية”.

“تعرضت للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وحدثت مشكلة بالرئة وتعرضت للنزيف، عندما تم نقلي إلى المستشفى ظن الأطباء أنني تعرضت لحادث سير. كانت الإصابة بالرئة من الإصابات النادرة ووقتها اسودت الدنيا أمامي بعد ضياع فرصة اللعب مع الفريق الأول”.

“وجدت مساندة كبيرة من جانب مسئولي النادي وعلى رأسهم محمود الخطيب الذي أمر بنقلي لمستشفى كبيرة بالقاهرة وساندني الجميع خاصة فتحي مبروك ومحمد فضل مدير التعاقدات آنذاك الذي اكد لي وقتها إن النادي لن يتخلى عني بعد أن كنت قد وقعت على عقود جديدة وطلب من التحلي بالصبر وأن أكون على قدر المسئولية”.

“بعد أن تماثلت للشفاء تعرضت لإصابة ثانية وهنا تدخل سيد عبدالحفيظ وإكرامي الكبير وطلبا أن أخوض فترة العلاج الطبيعي والتأهيل في ملعب التتش. كانت فرصة لكي أكون تحت نظر الجهاز الفني وبالتأكيد استفدت بشدة من هذا الأمر خاصة إنه يمنح دوافع إيجابية للغاية”.

“يكفي إنني التقطت صورة مع وليد سليمان الذي كان بطل طفولتي وقتها سعد سمير داعبني قائلا صورة تضم وليد سليمان ونسخة مصغرة منه.. اعتبرها شهادة كبيرة من لاعب خلوق ومحترم”.

“وليد سليمان منحني العديد من النصائح، أيضا عمرو جمال ساندني بقوة وأكد لي إنه تعرض لموقف صعب بإصابته بقطع في الرباط الصليبي وطلب مني أن أتجنب سيناريو إصابته وألا أتعجل في العودة من الإصابة حتى لا أفقد تركيزي وأضع نفسي تحت ضغوط رهيبة تؤثر بالسلب على موقفي”.

“في وقت سابق كنت على رادار الاحتراف، النادي تلقى عروض رسمية للمعايشة من أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وهوفنهايم الألماني ولم يوافق عليها ووصل عرض رسمي من نادي العين الإماراتي ولكن الاتفاقات لم تتم. مدرب الفريق كان يرغب في ضمي إلى جانب اللاعب كايو بعد أن واجه أزمة بعد رحيل حسين الشحات وكان يرغب في التعاقد معي بشكل نهائي بينما اشترط النادي الاهلي أن يكون رحيلي على سبيل الإعارة فقط”.

“أحلم بالفرصة مع النادي الأهلي، يوجد لاعبين كبار في نفس مركزي وأتمنى ان أنجح في اللحاق بوليد سليمان لأحقق أحد أهم أحلامي. وتعلمت في الاهلي إنه لا يوجد مستحيل على الإطلاق وسوف أقاتل من أجل إثبات نفسي والحصول على ثقة الجهاز الفني”.

“أتذكر إن أول حذاء لعبت به كان حذاء باتا الشهير كان يصلح للعب على أي أرضية ولكن عند انضمامي إلى أكاديمية النادي الأهلي اشترى لي والدي حذاء من ماركة أديداس الشهيرة، أما أول قميص كرة اشتريته فكان قميص الكابتن عماد متعب. اشتريته بحوالي 10 جنيهات وقتها”.

“سعيد للغاية بلقب الفيراري وأحاول أن أجمع بين السرعة والمهارة والدقة.. هذه الأمور تحمل اللاعب مسئولية كبيرة لأن يكون على قدرها. ومثلي الأعلى عالميا محمد صلاح. فقد وصل إلى مكانة مرموقة تجعل كل لاعب يحلم بان يسير على دربه وأن يكون واجهة مشرفة لبلده”.

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