أمير مرتضى لـ في الجول: سلامة الانسان أهم من أي بطولة.. وسنمدد فترة الراحة

السبت، 11 أبريل 2020 - 13:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن سلامة الانسان، والقضاء على وباء كورونا، أهم من أي بطولة مهما كانت.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

وقال منصور لـFilGoal.com "سلامة الانسان والقضاء على الوباء، أهم من أي بطولة مهما كانت"

أخبار متعلقة
حازم إمام: اعتزلت مبكرا لأن لاعبين في الزمالك كانوا دون مستوى الفريق علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك جوزيه يختار أفضل لحظة مع الأهلي.. ويكشف ما فعله مع الزمالك بعد نهائي كأس 4-3

وأردف "من المتوقع أن نمدد فترة الراحة الخاصة بالفريق، في ظل إغلاق الأندية بقرار من الدولة للحد من انتشار المرض".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ثنائيات تاريخية - الطارقان وطوفان الزمالك

لاعب نيجيريا السابق: تسلل نساء لمعسكرنا سبب توديعنا لمونديال 98

لاعب فرنسا السابق: لم أتحدث مع زيدان عامين بعد نهائي 2006

إبراهيم صلاح ولعبة الأسئلة.. الرجل الأخضر ومهارة سانشيز

فيراري ناشئي الأهلي.. إصابة كحوادث السير ومحاولة اللحاق بوليد سليمان

الزمالك دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا أمير مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفضل 50 منفذا لركلات الجزاء في التاريخ 33 دقيقة | تقرير في الجول
بالكمامة.. وزير الرياضة يتفقد أعمال صيانة استاد القاهرة ساعة | مصر
الرجاء لـ في الجول: قرار التأجيل هو الأفضل.. نتمنى مواجهة أشقائنا المصريين بحضور جماهيري 2 ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى لـ في الجول: سلامة الانسان أهم من أي بطولة.. وسنمدد فترة الراحة 3 ساعة | إفريقيا
اختبار في البيت - أين أقيمت هذه البطولات؟ 3 ساعة | لعبة في الجول
رسميا – كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى 3 ساعة | إفريقيا
ثنائيات تاريخية – الطارقان وأسطورة الجبهة اليسرى البيضاء.. "متبهدلوناش بلغة الكورة" 4 ساعة | مصر
لاعب نيجيريا السابق: الدنمارك سحقتنا في المونديال بعد تسلل نساء لمعسكرنا 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك" 4 "أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي
قد ينال إعجابك