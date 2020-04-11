أمير مرتضى لـ في الجول: سلامة الانسان أهم من أي بطولة.. وسنمدد فترة الراحة

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن سلامة الانسان، والقضاء على وباء كورونا، أهم من أي بطولة مهما كانت.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

وقال منصور لـFilGoal.com "سلامة الانسان والقضاء على الوباء، أهم من أي بطولة مهما كانت"

وأردف "من المتوقع أن نمدد فترة الراحة الخاصة بالفريق، في ظل إغلاق الأندية بقرار من الدولة للحد من انتشار المرض".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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