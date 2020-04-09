جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي

ما رأيه في قرار أحمد فتحي بالرحيل عن الأهلي؟ ما نصيحته لـ حسام عاشور، وكيف يرى قرار شريف إكرامي؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها مانويل جوزيه المدرب الأسطوري لـ الأهلي.

وقال مانويل جوزيه: "أحمد فتحي اتخذ القرار السيئ. المال ليس كل شيء في كرة القدم".

وأضاف في حوار مع صحيفة العين الإخبارية الإماراتية "في هذه الظروف نجد ميسي يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة، وكذلك رونالدو مع يوفنتوس".

وتابع " أتمنى أن يستمر فتحي مع الأهلي. بالنسبة لي هو أقوى لاعب دربته، وأبلغته بذلك. عليه التفكير في تاريخه مع الأهلي وحب الجمهور الكبير".

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية مشوار الأخير مع المارد الأحمر، بعدما لم يصلا لاتفاق بخصوص تجديد عقده.

حسام عاشور

وتحدث البرتغالي جوزيه عن حسام عاشور، قائلا: "بعد اتضاح الأمر، فالموقف بالنسبة لـ عاشور مختلف".

وأوضح "قمت بتصعيد عاشور منذ 17 عاما مع الأهلي، ودائما ما كان عند حسن الظن. عاشور يستطيع اتخاذ القرار المناسب ولا يستطيع أحد أن يجبره على الاعتزال".

وأردف "لكن إذا كان عرض الأهلي بالتكريم وتقدير تاريخه بالشكل المناسب، فانصحه بإنهاء مشواره داخل جدران النادي".

الأهلي أعلن نهاية مشوار حسام عاشور مع الفريق وعدم التجديد له.

قائد الأهلي لم يحسم حتى الآن مصيره بخصوص الاعتزال، كما عرض عليه النادي، أم الانضمام لفريق آخر مع امتلاكه لأكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

شريف إكرامي

رأي جوزيه بخصوص إكرامي كان مختلفا عن أحمد فتحي وعاشور، فمدرب الأهلي التاريخي أبدى تعاطفه مع إكرامي.

وأشار جوزيه إلى "حارس المرمى دائما ما يبحث عن الوجود في الملاعب أطول وقت ممكن".

واستكمل "الابتعاد عن المباريات يسبب لحارس المرمى نوعا من الضيق الشديد".

وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

جماهير الأهلي

ولم يترك مانويل جوزيه الفرصة بكل تأكيد ليوجه رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: "أفتقدكم بشدة".

وأتم "تحتفظون بقطعة كبيرة داخل قلبي، وقدمتم لي الكثير على مدار سنوات طويلة قضيتها في مصر".

الساحر البرتغالي أتم اليوم الخميس عامه الـ 74. المدرب الذي صنع حقبة ربما لن تتكرر في تاريخ القلعة الحمراء.

الرجل الذي هيمن معه الأهلي محليا وقاريا ونال الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

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