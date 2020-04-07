حسام عاشور: كنت أساسيا قبل عام فكيف أعتزل الآن.. وتعليق على "عرض الزمالك"

نفى حسام عاشور قائد الأهلي استقراره على الاعتزال، أو توقيعه لأي ناد في الساعات الماضية.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

لكن عاشور فتح الباب لاستمراره في الملاعب لما بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم مع الأهلي قائلا: "حتى نهاية الموسم الماضي كنت أساسيا، فكيف أعتزل الآن؟".

وقال عاشور في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "لم أفكر بعد في قراري، لدي عروض كثيرة داخل وخارج مصر وسآخذ وقتي كله للتفكير".

وشدد "عندما أصل إلى قرار سأعلنه على الملأ".

وردا على سؤال مقدم البرنامج إبراهيم فايق عن تلقيه عرض من الزمالك ضحك عاشور وقال: "لن أزايد على المكان الذي أتواجد فيه الآن".

وشدد "مازلت قادر على اللعب، 35 عاما ولم أجر عملية جراحية. طوال مشواري مع الأهلي أوقع على بياض لأنني أحب النادي".

وأتم "اسألوا كل مديري الكرة، 16 عاما في الأهلي لم أطلب فيها مبلغا معينا وكنت أوقع على بياض".

وفي وقت سابق، عرض بعض وكلاء اللاعبين حسام عاشور قائد الأهلي على مسؤولي الزمالك، بعد تأكد رحيله عن الأحمر بنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن اسم عاشور تم طرحه عن طريق بعض الوكلاء، دون اتخاذ قرار بشأنه من قبل إدارة الزمالك.

وينتظر الوكلاء موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك وموافقته من عدمها، بالتنسيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، للدخول في مفاوضات مباشرة مع عاشور الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم.

موقف اللاعب

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من قائد الأهلي، حيث أكد المصدر وجود تلك المناقشات غير الرسمية من الزمالك، بجانب عروض من أندية أخرى.

ولكن المصدر أكد: "عاشور لم يحسم موقفه بعد، سواء بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب لسنة أخرى".

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تجديد تعاقد عاشور ويتمنى اعتزاله داخل أسوار النادي وأبدى استعداده لإقامة مباراة اعنزال تليق باسمه وتاريخه رغم قرار الإدارة بالتوقف عن إقامة مباريات اعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

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