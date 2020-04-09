جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي

الخميس، 09 أبريل 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

مانويل جوزيه

ما رأيه في قرار أحمد فتحي بالرحيل عن الأهلي؟ ما نصيحته لـ حسام عاشور، وكيف يرى قرار شريف إكرامي؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها مانويل جوزيه المدرب الأسطوري لـ الأهلي.

وقال مانويل جوزيه: "أحمد فتحي اتخذ القرار السيئ. المال ليس كل شيء في كرة القدم".

وأضاف في حوار مع صحيفة العين الإخبارية الإماراتية "في هذه الظروف نجد ميسي يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة، وكذلك رونالدو مع يوفنتوس".

أخبار متعلقة
أنا مانويل جوزيه.. ساحر الأهلي سعفان: أرفض إسناد لقب الدوري للأهلي إذا ألغي الموسم.. وفايلر أفضل من جوزيه فايلر: لا فرق بين الأهلي ومن دربتهم في أوروبا.. وتعليقي عن المقارنة مع جوزيه أنا سيد معوض (6) – الأهلي.. ودرس جوزيه

وتابع " أتمنى أن يستمر فتحي مع الأهلي. بالنسبة لي هو أقوى لاعب دربته، وأبلغته بذلك. عليه التفكير في تاريخه مع الأهلي وحب الجمهور الكبير".

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية مشوار الأخير مع المارد الأحمر، بعدما لم يصلا لاتفاق بخصوص تجديد عقده.

حسام عاشور

وتحدث البرتغالي جوزيه عن حسام عاشور، قائلا: "بعد اتضاح الأمر، فالموقف بالنسبة لـ عاشور مختلف".

وأوضح "قمت بتصعيد عاشور منذ 17 عاما مع الأهلي، ودائما ما كان عند حسن الظن. عاشور يستطيع اتخاذ القرار المناسب ولا يستطيع أحد أن يجبره على الاعتزال".

وأردف "لكن إذا كان عرض الأهلي بالتكريم وتقدير تاريخه بالشكل المناسب، فانصحه بإنهاء مشواره داخل جدران النادي".

الأهلي أعلن نهاية مشوار حسام عاشور مع الفريق وعدم التجديد له.

قائد الأهلي لم يحسم حتى الآن مصيره بخصوص الاعتزال، كما عرض عليه النادي، أم الانضمام لفريق آخر مع امتلاكه لأكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

شريف إكرامي

رأي جوزيه بخصوص إكرامي كان مختلفا عن أحمد فتحي وعاشور، فمدرب الأهلي التاريخي أبدى تعاطفه مع إكرامي.

وأشار جوزيه إلى "حارس المرمى دائما ما يبحث عن الوجود في الملاعب أطول وقت ممكن".

واستكمل "الابتعاد عن المباريات يسبب لحارس المرمى نوعا من الضيق الشديد".

وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

جماهير الأهلي

ولم يترك مانويل جوزيه الفرصة بكل تأكيد ليوجه رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: "أفتقدكم بشدة".

وأتم "تحتفظون بقطعة كبيرة داخل قلبي، وقدمتم لي الكثير على مدار سنوات طويلة قضيتها في مصر".

الساحر البرتغالي أتم اليوم الخميس عامه الـ 74. المدرب الذي صنع حقبة ربما لن تتكرر في تاريخ القلعة الحمراء.

الرجل الذي هيمن معه الأهلي محليا وقاريا ونال الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

يمكنكم استرجاع قصته الكاملة مع الأهلي من هنا

ويمكنك اختبار معلوماتك عن الأهلي والإجابة على تلك الأسئلة

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

المصري: العراقي لن يرحل

رابطة الكرة الإنجليزية لأندية الدرجات الدنيا: المباريات قد تعود منتصف مايو

يويفا يعلن أنه لن يغير أماكن إقامة يورو 2020

المصري: إن لم يعد الدوري في يونيو فالأفضل إلغائه

اختبار في البيت - أي هذه الأندية لم يسجل ضدها محمد صلاح؟

أنا جوزيه.. ساحر الأهلي

في الدوري مانويل جوزيه الأهلي أحمد فتحي حسام عاشور شريف إكرامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: مانشستر سيتي يبحث تدعيم دفاعه من مارسيليا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ضغط حكومي.. ريال سوسييداد يتراجع عن العودة للتدريبات 37 دقيقة | أوروبا
رايس يلمح إلى رغبته في العودة لـ تشيلسي: أريد اللعب مع ماونت مرة أخرى ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟ ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول - محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم رغم ما فعله.. وهذه نصيحتي لـ صالح جمعة 2 ساعة | مصر
مدافع الوداد: ما يحدث في مصر هدفه التشويش علي قبل لقاء الأهلي.. أتعجب من ذلك 2 ساعة | مصر
غريب في بلاد غريبة – شبانة في الهند.. احترام الأبقار والفيلة ومجالسة الوزير 2 ساعة | المحترفون
تقرير مغربي: بوطيب يستعد لتجربة احترافية جديدة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك