تقرير مغربي: كورونا يؤجل حسم مصير أزارو مع الاتفاق

تسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل حسم نادي الاتفاق السعودي لمصير وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق.

وتحدث مصدر مسؤول من داخل نادي الاتفاق السعودي مع صحيفة (هسبورت) المغربية لينفي ما تردد مؤخرا حول رغبة النادي في التعاقد مع أزارو بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

وأوضح المصدر "إدارة الاتفاق لم تحسم حتى الآن أمر شراء أزارو من الأهلي بشكل نهائي، وذلك بسبب فيروس كورونا".

وفسر "الموقف الحالي يعد ضبابيا إذ لم تتضح الرؤية بعد بشأن موعد استئناف النشاط الرياضي".

توقف مسابقة الدوري السعودي إدارة نادي الاتفاق "تواجه موقفا غامضا أربك الطاقم التقني كذلك" وفقا للمصدر.

ارتباك جعل أمر وليد أزارو وحسم التعاقد معه بشكل نهائي "سابق لأوانة في الفترة الحالية".

وكانت صحيفة "الاقتصادية" السعودية قد زعمت في وقت سابق لمخاطبة نادي الاتفاق لـ الأهلي من أجل ضم أزارو بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

ورحل أزارو من الأهلي إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود شرط أحقية الشراء.

وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

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