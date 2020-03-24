رغم عدم وجود بند شراء.. تقرير سعودي: الاتفاق يخاطب الأهلي لضم أزارو نهائيا

قال تقرير سعودي إن إدارة الاتفاق السعودي خاطبت الأهلي لشراء مهاجم الأحمر المعار للفريق السعودي، وليد أزارو، نهائيا.

وأوضح تقرير جريدة "الاقتصادية" السعودية: "أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الاتفاق، خاطبت نظيرتها في الأهلي المصري، لتفعيل بند شراء عقد المهاجم المغربي وليد أزارو، في ضوء تقرير فني متكامل ومفصل من قبل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني خالد العطوي".

وأردف "وظهر المغربي، بشكل لافت بعد أن استعاره الاتفاق، من الأهلي، حتى الـ31 من يونيو المقبل، إذ شارك في سبع مباريات مسجلا ثلاثة أهداف في 499 دقيقة".

ويأتي ذلك، رغم عدم وجود بند شراء في عقد انتقال أزارو للاتفاق معارا.

واتفقت الأطراف الثلاثة، الأهلي والاتفاق والمهاجم المغربي على انتقال أزارو للنادي السعودي دون وجود بند أحقية شراء أو تعديل لتعاقد اللاعب مع الأهلي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات كانت في طريقها للإتمام في وجود بند أحقية شراء، ولكن الأمر تم التغاضي عنه في الجلسات الأخيرة للتفاوض في الساعات الماضية لتنتهي الصفقة بتقاضي الأهلي لـ200 ألف دولار نظير إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكذلك، علم FilGoal.com أنه لم يتم تعديل تعاقد أزارو مع الأهلي المستمر حتى صيف 2021 للموافقة على الرحيل.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

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