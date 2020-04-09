خليك في البيت - باسم مرسي ولعبة الأسئلة.. قميص مدربه السابق وهدف تاريخي

الخميس، 09 أبريل 2020 - 15:28

كتب : حامد وجدي

باسم مرسي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الدوري المصري

وموعدنا اليوم مع باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي ومهاجم الزمالك السابق.

أول قميص كرة قدم اشتريته؟

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أول مرة ذهبت إلى الاستاد؟

كانت مباراة لمنتخب مصر في استاد المقاولون العرب

أحرف لاعب في مصر؟

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

من كان سبب حبك في الزمالك؟

حازم إمام الكبير

أقوى لاعب واجهته؟

محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك الحالي، حينما كان لاعبا في صفوف طلائع الجيش

أقوى مدرب واجهته؟

إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة

أفضل هدف شاهدته؟

هدف كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس

مثلك الأعلى قبل أن تصبح لاعبا؟

أحمد حسام "ميدو"

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