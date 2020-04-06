موراتي: انضمام ميسي إلى إنتر حلم غير ممنوع.. سنرى أشياء غريبة هذا العام

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يعتقد ماسيمو موراتي الرئيس السابق لنادي إنتر أن الفريق الإيطالي بإمكانه ضم ليونيل ميسي إلى النيرازوري.

ويرى موراتي الذي ضم البرازيلي رونالدو من برشلونة إلى إنتر، أن النيرازوري عليه أن يحلم بضم ميسي ويتوقع حدوث أشياء غريبة عام 2020.

وقال موراتي في تصريحات لإذاعة راي: "لا أعتقد أن هذا حلم ممنوع على الإطلاق، وربما لم يكن ذلك قبل هذه المصيبة -فايروس كورونا-".

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وأوضح "ميسي في نهاية تعاقده وسنحاول بالتأكيد ضمه إلى الفريق".

وشدد "لا أعرف ما إذا كان هذا الوضع الحالي سيغير أي شيء، ولكن أعتقد أننا سنرى أشياء غريبة هذا العام".

وكان قد ارتبط اسم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بالانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.

وعن ذلك أتم موراتي تصريحاته "هو لاعب جيد للغاية ولكن كما قلت من قبل علينا أن نرى إذا كان جزءا من عملية لاعبين كبار مثل ميسي".

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