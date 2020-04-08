نبيه: كوبر هدد بالرحيل إذا عاد غالي.. لو استمر لما وافق على العفو عن وردة

كشف أسامة نبيه المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر أن هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق هدد بالاستقالة إذا أُجبر على ضم حسام غالي للفريق، مشيرا إلى أن المدير الفني الأرجنتيني ما كان ليسمح بما حدث مع عمرو وردة في كأس إفريقيا 2019.

وقال نجم الزمالك السابق البالغ عمره 45 عاما "تحفظت على عدم حضور غالي الجلسة التي أقيمت في مكتب رئيس النادي الأهلي، ولكن لم أتمسك باستبعاده مثلما يتخيل البعض".

وأضاف خلال حواره مع قناة أون تايم سبورتس "كوبر سأل رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة هل تريد غالي؟ قل وأنا سأرحل، وكان رد أبو ريدة (هذا قرار يخصك)".

وأردف مدرب الكوكب السعودي السابق "كوبر دكتور، لقد تعامل مع رونالدو في إنتر ميلان وأجلسه احتياطيا، كل الشقوق في ملامح وجه المدرب الأرجنتيني تحكي سطرا وحكاية وقصة، فإذا كان كوبر متواجدا لما وافق على طلب (محمد) صلاح واللاعبين بالعفو عن (عمرو) وردة، لأنه طالما اتخذت قرارا لا تتراجع، لابد من هدوء قبل موقف، وليس الالتفات لرغبة الشارع".

ثم استرجع مهاجم مصر الأسبق كواليس الإبقاء على رمضان صبحي خلال المشاركة في كأس إفريقيا 2017 بالقول:"أول قرار كان ترحيل اللاعب، لكننا لم نتسرع، بعد أول مباراة ضد مالي سافر أحمد الشناوي بعد إصابته".

وأشار "الجهاز كان يعقد جلسة عصف ذهني، كل منا يطرح أفكاره وفي النهاية نرى ما الصح والخطأ، تناقشنا في البداية لم يصح ما فعله إنه لاعب صغير".

وأضاف "كوبر كان حكيما وطبيبا، وقال لنهدأ، المشوار طويل، وسنعاقبه داخليا، ونرى كيف ستسير الأمور في مباراتي غانا ثم المغرب، وليس صحيحا ما قيل إن هناك لاعبين تدخلوا في الأمر".

وواصل المدرب العام الأسبق للمنتخب "رمضان لاعب كبير ومؤثر وله دور ومستقبل، هذه صناعة المسؤولية، لقد بات رمضان مسؤولا وقائدا للمنتخب الذي تأهل للأولمبياد وفاز بكأس إفريقيا (تحت 23 عاما)، كلها أمور صنعت شخصية رمضان، فإذا عاد به الزمن لن يتصرف بنفس الطريقة، أصبحت لديه مسؤولية، وبات مختلفا وقائدا، هذه أمور تسعدنا، وفي نفس الوقت من الجيد أننا لم نقم بترحيله لأننا كسبناه حتى الآن".

وأوضح "لننتبه رمضان صبحي سيكون قائدا لمنتخب مصر في المستقبل".

واستدرك نبيه "أما القرارات المشددة، تكون لتجاوز أو إساءة فهم أو عدم اهتمام أو لاعب يريد تكرار التجاوز أو استمراره سيكون بمثابة قنبلة تؤدي لمشاكل في الفريق".

وليد سليمان وشيكابالا

وقال أسامة نبيه في ملف آخر:"لم نظلم وليد سليمان"، موضحا "كان لدينا الخيار الأول والثاني"، وتساءل "هل كان سيلعب على حساب محمد صلاح؟ أم (محمود) تريزيجيه أم رمضان صبحي؟".

وواصل "استدعاء 3 لاعبين في كل مركز يعني أنه سيكون لدينا 33 لاعبا، بينما القائمة تضم 23 لاعبا".

في المقابل، كان لأسامة نبيه موقفا فنيا مختلفا بشأن شيكابالا، موضحا "كوبر كان دائما يتمنى ضم شيكابالا في فترات عديدة، في فترات ما عانى شيكا من عدم الاتزان وتذبذب المستوى، وعندما قررنا ضمه، كان متألقا مع الرائد السعودي وملتزما ومنضبطا وأحدث حالة في الدوري السعودي وكان بعيدا عن صخب الإعلام في مصر خلال هذا التوقيت".

ولفت أسامة نبيه "الظروف سمحت لضم شيكابالا بعد التأهل لكأس العالم في مباراة غانا".

وبسؤاله هل أنت من عرضت ضم شيكابالا، أجاب نبيه "بالطبع عرضت. عندما تحدثنا مجددا، قلت لكوبر كنت تتمنى ضم شيكابالا ومنحه فرصة. عندما يتحدث معي عضو بالجهاز الفني في موضوع ما، لن أنساه، اسم شيكابالا كان يطرح دائما فهو لاعب مميز واسم كبير له جماهيرية وشعبية وناس عديدة سألتنا عن ضمه".

وشدد أسامة نبيه "كان يستحق الانضمام لنا وكذلك المشاركة معنا لكن الظروف لم تسمح بإشراكه في المباراة الأخيرة بكأس العالم ضد السعودية".

ودافع نبيه عن موقفه بالقول "لا أحب أو أكره، أحب مصلحة العمل والنجاح، لأنني سأحاسب، رقبتي تحت سيف الجماهير، لأنني عملت في ناد كبير مثل الزمالك وكذلك منتخب مصر".

صلاح ومعسكر الشيشان

قال نبيه بشأن هذا الموضوع:"ظروف صلاح لم تخدمه في كأس العالم، لقد أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما جعله خارج إطار الخدمة في هذا التوقيت، لأن الوصول لكأس العالم كان الحلم الذي عمل من أجله وخاصة أن له دورا كبيرا، بالتالي عندما شعر أن الحلم يبتعد تغيرت الحالة المزاجية لصلاح، ولم تكن هناك مواقف سلبية كما تصور البعض".

ويرى أسامة نبيه أنه "إذا كان صلاح سليما لفزنا على أوروجواي، بين الشوطين كان الأخصائي الخاص به يربط كتف صلاح بطريقة ما، وسألت صلاح بماذا تفكر؟ هل تنوي المشاركة؟ وقلت له (نخسرك هذه المباراة ونكسبك في آخر مباراتين) تنازل عما تفكر به، لم يقل أنه يريد اللعب بل شعرت برغبته".

واستطرد "فوجئنا بأن إيهاب لهيطة يبلغنا بأن اتحاد الكرة تلقى خطابا في 2015 لاختيار مقر المعسكر حال التأهل لكأس العالم، لم يكن لدينا المعلومة، إذا لم تختر مكانا ما سيأخذه غيرك، طلب كوبر مقرا ما لم يكن متاحا".

وأضاف "عند الوصول وجدنا رئيس الشيشان في استقبالنا ورئيس الوزراء، وملعب أولمبي أمام مقر الإقامة، وقال كوبر هذه هي الأجواء التي أريدها في المعسكر".

وتابع "كل المنتخبات كانت تسافر بالطيران أثناء البطولة، إنها لوائح، في المباراة الثانية قطع منتخب روسيا رحلة مدتها ساعتين ونصف من موسكو إلى سان بطرسبرج، ونحن كنا الأقرب بتواجدنا في جروزني (ساعة ونصف)".

وفسر نبيه سبب قلة خيارات هيكتور كوبر في خط الهجوم بالقول:"هل طرحت مصر رأس حربة جديدة بعد رحيل جهازنا الفني؟ 5 أو 6 مهاجمين مثلا؟ فقط مصطفى محمد، كنا نفكر في ضمه أثناء إعارته لطنطا، ولكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي".

عمل نبيه مساعدا لكوبر على مدار 3 أعوام، عاد فيها الفراعنة للمشاركة في كأس إفريقيا بعد غياب عن 3 نسخ متتالية من البطولة قبل أن يبلغوا النهائي في الجابون وتحرمهم أسود الكاميرون اللقب.

وتأهل كوبر بمنتخب مصر إلى كأس العالم 2018 ليعود أبناء أرض الكنانة إلى العرس العالمي بعد غياب 28 عاما.

لكن الخروج من الدور الأول بعد الخسارة أمام أوروجواي وروسيا والسعودية عجل برحيل جهاز المدرب الأرجنتيني ليخلفه خافيير أجيري المكسيكي.

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