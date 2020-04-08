كاراجر: صلاح قدم مواسم أفضل مع ليفربول.. لكنه يبقى في القمة

اختار جيمي كاراجر قائد ليفربول السابق في تشكيله المثالي للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز النجم محمد صلاح رغم أنه يرى الأخير يقدم أداء أقل مما ظهر عليه في الموسمين الماضيين مع فريق الحُمر.

وشكل كاراجر تشكيله المثالي للبطولة خلال ظهوره بقناة سكاي سبورتس قائلا:"مثل (روبرتو) فيرمينو، أعتقد أن صلاح قدم مواسم أفضل في ليفربول، لكنه يبقى من أفضل الهدافين. الهدافون الآخرون لا يلعبون في مركز الجناح الأيمن، بل يلعبون في مركز المهاجم".

وواصل "لا أرى لاعبا آخر في الدوري يلعب في مركز الجناح يفعل ما يفعله صلاح".

وشارك صلاح (27 عاما) في 40 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتوهج صلاح في أول موسم مع ليفربول (2017-2018) وسجل 44 هدفا في 52 مباراة ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري وكان هدافا للبطولة.

وحافظ صلاح على لقب هداف الدوري في الموسم الماضي لكن شاركه في الجائزة اللاعبان ساديو ماني وبيير ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وانتقى كاراجر نجما آخر من ليفربول هو ساديو ماني موضحا "كانت الكفة متأرجحة بين ماني ورحيم ستيرلينج لكن الأفضلية للأول في الموسم الحالي. ستيرلينج بدأ الموسم بشكل رائع لكن ربما تراجع في آخر شهرين".

واستمر "ماني ليس هدافا فقط، مختلف عن صلاح، الذي أراه هدافا بالفطرة، ينفذ ركلات الجزاء ويتطلع للتسجيل في كل مباراة. ماني منخرط أكثر في بناء اللعب".

وتضمن تشكيل كاراجر اللاعبين أندرو روبرتسون وترينت أليكساندر-أرنولد وجوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك نجوم ليفربول متصدر ترتيب البطولة التي توقفت في 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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