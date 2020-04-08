ماني: سأتقبل أي نتيجة للموسم الحالي في ظل الوضع الراهن

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 11:25

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - أتليتكو مدريد

قال ساديو ماني نجم ليفربول إنه سيتقبل نتيجة وقرار الموسم الحالي بأي شكل، ورغم رغبته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الملعب، إلا أن الوضع الراهن يفرض نفسه وسيتفهم النتيجة النهائية للموسم أي كانت.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

وصرح ماني عبر إذاعة "توك سبورت" البريطانية قائلا: "لا أشعر أنني بطل بعد، أحب وظيفتي وكرة القدم، أريد الفوز باللقب في الملعب".

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وأضاف "أريد الفوز بالمباريات وأريد الحصول على اللقب هذا ما أحبه".

وواصل "لكن مع الوضع الراهن، ما سيحدث أي كان، سأتفهمه، لقد كان وضعا صعبا على ليفربول، لكنه أكثر صعوبة على ملايين من الناس حول العالم".

وأكمل "بعض الناس خسرت أفرادا من عائلاتها، وهذا موقف أكثر تعقيدا، بالنسبة لنفسي، الفوز بالدوري حلمي وأريد ذلك هذا العام".

وأتم "إن لم تكن تلك هي الحالة، سأتقبل الأمر، إنه جزء من الحياة وآمل أن نفوز به في الموسم المقبل".

مسابقات كرة القدم توقفت في العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وليفربول على بعد خطوتين من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ ٣٠ عاما.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٨٢ نقطة بفارق ٢٥ نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قال إنه لا يرى أي سيناريو لا يتوج من خلاله ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

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