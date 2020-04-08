مورينيو ولاعبو توتنام يخالفون تعليمات الحكومة الإنجليزية بشأن تجنب فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 09:40

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

خالف جوزيه مورينيو مدرب توتنام وبعض لاعبي فريقه تعليمات الحكومة الإنجليزية بشأن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يلتزم المدرب البرتغالي و3 لاعبين بالمسافة التي نبهت عليها الحكومة والتي يجب الحفاظ عليها بين كل شخص وآخر في أي مكان عام.

والتقطت كاميرات اللاعبين دافينسون سانشيز وريان سيسينيون يركضان جنبا إلى جنب خلال مران يوم الثلاثاء، وهو ما يخالف التعليمات الملزمة بالحفاظ على مسافة قدرها مترين على الأقل بين كل شخص وآخر.

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بينما أشرف مورينيو (57 عاما) بنفسه على تدريب خاص باللاعب تانجوي ندومبيلي.

وشجب توتنام ما حدث في مران الثلاثاء، فقال متحدث رسمي باسم النادي لصحيفة جارديان الإنجليزية:"ذكرنا كل لاعبينا بحتمية احترام المسافة الاجتماعية إذا توجب عليهم التدرب خارج المنزل".

ويتدرب لاعبو كرة القدم في منازلهم في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم بعد انتشار وباء كورونا في العالم.

ويشرف المدربون على التدريبات من خلال الإنترنت.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

ويحتل توتنام المركز الثامن في ترتيب البطولة ورصيده 41 نقطة.

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