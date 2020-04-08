حوار في الجول - مدرب حراس مصر السابق: محمد الشناوي تأثر بانتقاله متأخرا لـ الأهلي

يرى زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بنادي لوس أنجيليس الأمريكي ومدرب حراس مرمى مصر السابق أن ابتعاد اللاعب عن الأهلي والزمالك قد يظلمه ويعطل مسيرته.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

ويعتقد الحارس الأسبق لنادي غزل المحلة أن مستوى حراس المرمى في مصر متقارب، مشيرا إلى أنه لا يوجد حارس في مصر يستطيع الوصول لمستوى الحراس العالميين.

وقال عبد الفتاح في حواره مع FilGoal.com:"لا يوجد في مصر فارق كبير بين حارس وآخر. مستوى محمد أبو جبل (حارس الزمالك) قريب من (محمد) الشناوي (حارس الأهلي). الإعلام يضخم الأمر أحيانا بالتركيز على تصد واحد لفترة طويلة".

وأضاف موضحا "كم مرة تألق الحراس أثناء تقديم الأهلي أو الزمالك لمباريات سيئة؟ لم يحدث كثيرا. لا يوجد في مصر حارس قادر على اللعب في فريق أوروبي كبير. محمد الشناوي كان بمقدوره أن يكون أفضل مما هو عليه الآن، لكنه كان بعيدا عن دائرة الضوء طالما أنه لا يلعب في الأهلي أو الزمالك".

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وانتقل الشناوي، حارس مرمى مصر حاليا، إلى الأهلي في 2016 وعمره آنذاك 27 عاما وقدم أداء طيبا ليكون أساسيا في منتخب الفراعنة بكأس العالم 2018.

وكشف عبد الفتاح أنه يتابع تدريبات لاعبي لوس أنجيليس عن طريق الإنترنت وتقارير أخصائي التغذية وأخصائي اللياقة البدنية، وكشف سبب عدم تأثر الدوري الأمريكي اقتصاديا بشكل كبير بعد توقف المباريات قائلا:"بالطبع هناك خسائر، لكن نادينا قوي من الناحية المالية".

واستمر "لوس أنجيليس يمتلكه 33 شخصا من الأغنى في أمريكا منهم ماجيك جونسون النجم السابق لفريق كرة السلة لوس أنجيليس ليكرز وويل فاريل الممثل الكوميدي الذي يضاهيه عادل إمام في مصر. اللاعبون يتقاضون أموالهم من رابطة الدوري وليس من الأندية، لذلك لا توجد أزمة مالية كبيرة".

وأخيرا روى عبد الفتاح موقفا طريفا تعرض له في مصر مع بوب برادلي الأمريكي وقتما كان الأخير يقود الفراعنة، فأوضح "كنا أعلى كوبري أكتوبر ذات مرة وأمامنا سيارة تنقل جواميس، وفجأة قفز جاموس من السيارة واتجه صوبنا! من الخوف فكر برادلي وزوجته في القفز من السيارة لكن السائق استطاع الإفلات بالسيارة".

وعمل عبد الفتاح في الجهاز الفني لبرادلي مع منتخب مصر من 2011 إلى 2013.

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