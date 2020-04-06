العشري: تصريحات العراقي؟ لن يتواجد معي سوى اللاعبين المنتمين للنادي

شدد طارق العشري المدير الفني للمصري، على ضرورة تحلي لاعبيه بالانتماء، تعليقا على تصريحات كريم العراقي لاعب الفريق.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وكان العراقي قد صرّح بأنه سينتقل للنادي الذي تكون فرصة مشاركته فيه أعلى، ليقرر عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري توقع عقوبة مالية على اللاعب.

وصرّح العشري: "احنا مابنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث في الإعلام دون إذن مسبق".

وأضاف: "ليست عملية فوضوية، كما أنني أحب الانتماء، ولن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحب النادي ومستعد للتضحية والقتال لأجله".

وواصل: "لكن أن يتم اعتبار النادي خطوة للانتقال إلى مكان آخر؟ فلا، وقتها لن يكون اللاعب معي. ومصلحة النادي فوق كل شيء".

وأكد: "ليس هناك عروض رسمية للعراقي، لا الأهلي ولا الزمالك، كلها عمليات جس نبض".

وأكمل: "تمنيت ألا يخرج كريم العراقي للحديث في الإعلام، خصوصا أنه لاعب صغير، لم يلعب في المصري سوى عامين، ويتبقى له عامين في عقده".

وجاء قرار المصري بسبب "خرق تعليمات جهاز الكرة بعدم التحدث لوسائل الإعلام إلا بموافقة المدير الرياضي"، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول داخل النادي تحدث مع FilGoal.com

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى "صدر من اللاعب تصريحات متعلقة بمفاوضات أندية أخرى، لم ترتق لمستوى المفاوضات الرسمية أو لم تحدث من الأساس".

ومن جانبه حرص كريم العراقي على الاعتذار لعبد الظاهر السقا.

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