اسم على مسمى – الأهلي عطبرة السوداني.. قميص أحمر وشعار النسر

كل اسم له مسمى، تلك هي فكرة سلسلتنا. وتخصصها في أندية سُميت على اسم أندية كبرى.

"اسم على مسمى" سلسلة جديدة من FilGoal.com يحكي فيها سبب تسمية أندية على اسم أندية تاريخية عالميا.

وحلقة اليوم ستكون عن الأهلي عطبرة السوداني، الذي يحمل اسم نادي القرن الإفريقي: الأهلي المصري.

اسم الأهلي، ارتبط بكثير من أندية الوطن العربي، لكن بالطبع اختلفت الأهداف والشعارات والهتافات رغم الاتفاق على التسمية.

وفي السودان تحديدا، يوجد 4 أندية تحمل اسم الأهلي: أهلي الخرطوم، والأهلي المدني، والأهلي شندي، وأخيرا الأهلي عطبرة بطل هذا التقرير.

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لكن الأهلي عطبرة يتميز عن الثلاثي الآخر، في أنه لا يتشابه مع الأهلي في التسمية فحسب، وإنما في الشعار ولون القميص كذلك.

FilGoal.com تحدّث إلى الناجي الصاغ سكرتير عام الأهلي عطبرة، وقد حدثنا باستفاضة عن كواليس التسمية والشعار.

وقال الناجي الصاغ: "تأسس الأهلي عطبرة عام 1948، وأعيد افتتاح النادي عام 1951، وكما الحال مع بقية الأندية السوداني، فقد حمل النادي اسم مدينته التي يتبعها: عطبرة، وتم إلحاق لقب الأهلي به ليصبح الاهلي عطبرة في حي الداخلة".

وأضاف: "اختلف الأهلي عطبرة عن بقية أندية السودان التي تحمل نفس الاسم، في ارتباطنا بشعار الأهلي المصري وألوان قميصه منذ التأسيس".

ويشدد: "نفتخر بذلك لأن الأهلي نادٍ كبير وقلعة بطولات، نأمل أن يحدث تعاون مستقبليا مع مسؤولي الأهلي المصري وأن نتواجه في مباراة".

وكشف: "وقعنا على تعاون مسبق مع أهلي دبي الإماراتي قبل تغيير اسمه إلى شباب الأهلي دبي، ولذا نرحب بالتعاون مع الأندية التي تحمل اسم الأهلي".

ويلعب الأهلي عطبرة حاليا في الدوري السوداني الممتاز، وسبق له المشاركة في كأس الكونفدرالية عام 2014، وهو الإنجاز الأبرز في تاريخ النادي.

ويحتل الأهلي عطبرة المركز الأخير في ترتيب الدوري بالموسم الذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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