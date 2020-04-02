المصري يعاقب كريم العراقي بسبب تصريحات "الأهلي والزمالك"

الخميس، 02 أبريل 2020 - 22:55

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي يحتفل بهدف المصري في قنا مع أحمد ياسر

قرر عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري توقيع غرامة مالية على كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، بسبب "خرق التعليمات".

وجاء قرار المصري بسبب "خرق تعليمات جهاز الكرة بعدم التحدث لوسائل الإعلام إلا بموافقة المدير الرياضي"، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول داخل النادي تحدث مع FilGoal.com

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى "صدر من اللاعب تصريحات متعلقة بمفاوضات أندية أخرى، لم ترتق لمستوى المفاوضات الرسمية أو لم تحدث من الأساس".

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ومن جانبه حرص كريم العراقي على الاعتذار لعبد الظاهر السقا.

وخرج كريم العراقي في وقت سابق ليُعلق على خبر رحيل أحمد فتحي من الأهلي، مشيرا إلى "الأهلي لديه حاليا محمد هاني، وبالتأكيد سيبحث عن ظهير أيمن بجانبه، مما يتيح الفرصة لعدة لاعبين ولست أنا فقط للتواجد في الأهلي".

وأضاف "أي مفاوضات مع الأهلي بالتأكيد ستكون من خلال النادي المصري، كانت مشاورات من الزمالك، لكن لم تصل لدرجة مفاوضات رسمية.. الانتماء لا علاقة له بمصلحة شخصية، سأنتقل للنادي الذي تكون فرصتي به أكبر، الأهلي والزمالك ناديان كبيران". (طالع التفاصيل)

كريم العراقي ظهير منتخب مصر الأولمبي يمتد عقده مع المصري حتى لعامين آخرين.

وشارك صاحب الـ 22 عاما في 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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