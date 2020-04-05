ميتشو: جيرارد طلب مصطفى محمد في رينجرز

قال ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدرب السابق للزمالك، أن مصطفى محمد كان هدفا لنادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وصرّح ميتشو عبر أون تايم سبورت 2: "ستيفن جيرارد طلب ضم مصطفى محمد لـ رينجرز الذي يشرف على تدريبه".

وأضاف: "لكن على مصطفى أن يخدم الزمالك لوقتٍ أطول، لأن الزمالك ليس مؤسسة قائمة على تسويق اللاعبين، بل عليه أن يقدّم أفضل ما لديه للزمالك".

ميتشو يتولى حاليا تدريب منتخب زامبيا، وتمنى أن تتقاطع مساراته مجددا مع مصر.

وصرّح ميتشو: "أتمنى مواجهة مصر في مباراة ودية بعد زوال فيروس كورونا".

واستدرك: "لكن لو تواجهنا في تصفيات مونديال قطر، فسأعمل على إخراج مصر، سأتمنى لهم التوفيق دائما طالما لم يكونوا منافسيني".

وشدد ميتشو: "كنت مدربا للزمالك، وبعد رحيلي عنه، ظللت مشجعا له. أكن لهذا النادي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره احتراما كبيرا".

وأضاف: "تعلمت الكثير خلال فترتي في مصر، لأن الشعب المصري يأكل ويشرب ويتنفس كرة القدم".

وتولى ميتشو تدريب الزمالك لفترة قصيرة في بداية الموسم وتوج معه بكأس مصر، قبل أن يرحل ويخلفه باتريس كارتيرون.

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