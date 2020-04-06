محمود طاهر: لم أفكر إطلاقا في خوض انتخابات الأهلي المقبلة

"لم أفكر إطلاقا في خوض انتخابات الأهلي المقبلة، ويجب ترك الإدارة تعمل وفقا لرؤيتها".. كان هذا أول تصريح لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق منذ رحيله عن مقعد رئاسة القلعة الحمراء.

وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي منذ 2014 وحتى 2018 قبل الخسارة في انتخابات 2018 لصالح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.

وفي أول ظهور إعلامي له منذ عامين عبر قناة أون تايم سبورتس 1 قال محمود طاهر: "لم أفكر إطلاقا حتى اللحظة في الترشح لانتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة".

وأضاف "وفي ظل الأزمة الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله، لن أفكر في مثل هذه الأمور تماما الوضع الآن صعب للغاية والأهم أن نفكر كيف نساعد بلادنا للحد من انتشار هذا المرض".

وأكمل "ابتعدت بشكل تام عن الساحة الرياضية المصرية منذ رحيلي عن الأهلي قبل عامين".

وعن إمكانية عودته مرة أخرى للعمل الرياضي أتم تصريحاته "قانون الرياضة الجديد لن يسمح بتطور الرياضة المصرية وأيضا لا يساعد المسؤولين في عملهم، لذلك يجب أن يكون هناك مبادرات من المسؤولين عن الرياضة في مصر لتعديله من أجل تطويرها في الفترة المقبلة".

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