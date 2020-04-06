محمود طاهر: أدعم إدارة الأهلي الحالية لأن هذا ما تعلمناه من صالح سليم

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - محمود طاهر

طالب محمود طاهر رئيس الأهلي السابق بضرورة ترك إدارة القلعة الحمراء الحالية بقيادة محمود الخطيب لتواصل عملها وفقا لرؤيتها لتنفيذ ما تراه في مصلحة النادي.

وقال طاهر في أول ظهور إعلامي له بعد الرحيل عن الأهلي: "إدارة النادي هي الأكثر معرفة بشؤونه الداخلية وهي الأنسب لإدارته وفقا لرؤيتها الخاصة".

وشدد خلال مداخلة مع قناة أون تايم سبورتس 1: "لذلك يجب ترك الإدارة أن تعمل من خلال رؤيتها لتحقق مصلحة النادي الأهلي".

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وواصل "وهذا على عكس ما كان يحدث عندما كنت رئيسا للأهلي لأن البعض كان لا يريدنا أن نعمل وفقا لما نراه صحيحا".

وأكمل "ثم يكون الحساب بنهاية المدة الرئاسية وهذا ما تعلمناه من صالح سليم وحسن حمدي وغيرهم من رؤساء الأهلي السابقين".

وأتم تصريحاته "من يحب الأهلي يجب أن يدعمه مثلما تعلمنا من رموز النادي".

وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي منذ 2014 وحتى 2018 قبل الخسارة في انتخابات 2018 لصالح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.

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