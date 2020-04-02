العراقي: قرار فتحي يمنح فرصة لأي ظهير أيمن للانضمام للأهلي.. وأسعى للتطور مثل أرنولد

لم يغلق كريم العراقي ظهير أيمن المصري والمنتخب الأولمبي بابه أمام إمكانية الانضمام للأهلي، مشيرا إلى أنه لم يتوقع رحيل اللاعب المخضرم أحمد فتحي عن جدران القلعة الحمراء.

صرح العراقي عبر قناة النهار "أي مفاوضات مع الأهلي بالتأكيد ستكون من خلال النادي المصري، كانت مشاورات من الزمالك، لكن لم تصل لدرجة مفاوضات رسمية.. الانتماء لا علاقة له بمصلحة شخصية، سأنتقل للنادي الذي تكون فرصتي به أكبر، الأهلي والزمالك ناديان كبيران".

وأضاف "لم أتوقع رحيل فتحي عن الأهلي، فهو يلعب منذ فترة طويلة في النادي بأداء جيد، ويشارك بشكل أساسي، والجهاز الفني يعتمد عليه دائما، لكنه بالتأكيد الأكثر دراية بظروفه".

وأشار "الأهلي لديه حاليا محمد هاني، وبالتأكيد سيبحث عن ظهير أيمن بجانبه، مما يتيح الفرصة لعدة لاعبين ولست أنا فقط للتواجد في الأهلي".

وأوضح لاعب المنتخب الأولمبي "يتبقى في عقدي عامين مع النادي المصري، ولا يتضمن أي شروط جزائية".

واستطرد "لا أعرف هل ستكون فرصتي متساوية في المشاركة بين الأهلي والزمالك، أحترم كل اللاعبين، المشاركة بانتظام هي الأهم سواء الأهلي أو الزمالك أو أي ناد آخر، ويبقى أيضا عامل التوفيق، لا أجد مشكلة في التنافس مع أي لاعب، المنافسة جيدة ولا أقلق منها".

وأردف "أي لاعب يتمنى الانضمام للمنتخب مثلما شاركت مع الفريق الأولمبي وفزنا بالبطولة، أتمنى فرصة في المنتخب الأول ويبقى القرار للمدير الفني حسام البدري".

وأتم كريم العراقي تصريحاته "أحاول تطوير أدائي، من المعروف في مصر أن الظهير الأيمن مهمته الكرات العرضية وصناعة الأهداف، ومن الصدفة أن تجد ظهيرا يسجل الأهداف، في أوروبا الأظهرة تسجل أهدافا عديدة مثل ألكسندر أرنولد، أتطلع لأكون مثله".

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