عبد الله السعيد: فتحي وإكرامي إضافة لأي فريق.. سأكون سعيدا إذا انضما لنا ولكن

رحب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بانضمام ثنائي الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي مع بداية الموسم الجديد.

صرح السعيد عبر قناة أون تايم سبورتس "إكرامي وفتحي لاعبان كبيران وإضافة لأي فريق، لكنه أمر يخص الإدارة، أتمنى لهما التوفيق في أي مكان، وبالتأكيد سأكون سعيدا إذا انضما لصفوف بيراميدز".

وبسؤاله عن حسام عاشور، رد اللاعب الدولي "كل لاعب له رؤيته وظروفه ووجهة نظره، حسام عاشور لاعب كبير وله اسمه ومكانته، أتمنى له التوفيق في أي قرار له سواء كمل مسيرته أو اعتزل، لقد حقق تاريخا كبيرا".

وتطرق عبد الله السعيد للحديث عن إمكانية استئناف بطولة الدوري، قائلا "لا أعرف هل سيتم استكمال الموسم أم لا، كل ما أفكر به أن نتجاوز هذه الأزمة على خير، وأن نشارك جميعا لاعبون وإعلام في حملة لتوعية الناس".

وواصل "العالم كله في موقف صعب، نحتاج أن نتكاتف".

واستطرد "أما فيما يخص الدوري أو كرة القدم لا يمكن أن نتوقعه في ظل هذه الظروف، الأهم أن يكون الناس بخير".

وأتم عبد الله السعيد تصريحاته "أتدرب منفردا في البيت، إضافة للركض في الشارع، بالتأكيد هذه الفترة ستؤثر سلبا، ولكن أحاول أيضا تفادي الراحة التامة، هناك تواصل مع النادي بشأن تنفيذ بعض التدريبات المنزلية".

وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

أما حسام عاشور، فقائد الأهلي لم يقرر حتى الآن موقفه النهائي بخصوص الاعتزال أم الانتقال لفريق آخر، وذلك بعد قرار النادي بعدم التجديد له.

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