بين الإشادة والهجوم.. كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة

وجدت مبادرة اتحاد الكرة لدعم أندية القسمين الثالث والرابع بسبب توقف النشاط ردود فعل متباينة بين الأندية.

بحسب اتحاد الكرة، وجاءت المبادرة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له، ويفتح اتحاد الكرة الباب أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية.

فكيف جاءت ردود الفعل..

أحمد المسيري رئيس نادي اتحاد نبروه بالقسم الثالث

"مبادرة فاشلة، الأندية لها حق لدى الاتحاد ولا يجب أن يدعو الاتحاد للتبرع من أندية الممتاز ولاعبي الكرة. يجب على الاتحاد القيام بدوره ودعم الأندية، حيث يقوم بتحصيل رسوم القيد من الأندية لمساعدتهم. الدعم للأندية لن يتجاوز 5 مليون جنيه، بدلا من التبرع العلني أمام الجميع".

أحمد مجاهد رئيس نادي ميجاسبورت بالقسم الثالث

"أشكر اللجنة الخماسية، لكن من وجهة نظري هذه المبادرة إهانة للاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة. من غير المعقول أن يتبرع لاعب في الدوري الممتاز لبقية الدرجات. الأندية لها حق لدى اتحاد الكرة وهو 30% من دخل الاتحاد، لم نحصل على شيء منه. 30 ألف جنيه لكل ناد تكفي لصرف الأقساط للاعبين على الأقل. يجب على الاتحاد القيام بدوره. مسؤولو اللجنة صرحوا بأنهم حصلوا المديونيات من أندية الممتاز، ما يعني وجود رصيد مالي لديهم".

أشرف سعد رئيس نادي قنا بالقسم الثالث

"المبادرة جيدة من الاتحاد إذا تم تنفيذها وتم صرف مستحقات الاندية في ظل هذه الأزمة ولكن قبل المبادرة يجب على الاتحاد صرف حقوق الأندية. نادي قنا له حق لدى الاتحاد وحق من المشاركة في مسابقة كأس مصر. لقد صرفنا 100 ألف جنية خلال معسكر مباراة المصري في دور الـ 32 لكأس مصر وقمنا بصرف مستحقات ومكافأة من مجلس الادارة بعد الصعود للترقي".

مصطفى عبد الباري نائب رئيس نادي كفر سعد بالدرجة الرابعة

"مبادرة جيدة من الاتحاد لدعم الأندية في ظل صراع الطبقات بين طبقات غنية وطبقات فقيرة بالنسبة لمستوى الدرجات. تسلمنا 30 ألف جنية في بداية الموسم ولدينا فريق أول و5 فرق في قطاع الناشئين وفريق نسائي في الدوري الممتاز والمعاناة مستمرة يجب الدعم السريع في ظل الازمة الحالية".

شريف العمدة رئيس نادي شعب قوص بالدرجة الرابعة

"أنا موافق على المبادرة لأننا في حاجة للدعم لأنني متصدر القسم الرابع بمحافظة قنا واللاعبين لهم ثلاث مكافآت، فهم يعملون بأعمال مهنية بجانب ممارستهم كرة القدم

نحن في القسم الرابع ندفع 800 جنية للحكام في المباراة الواحدة و171 جنيه نظير استخراج كارنيه لكل لاعب ولم نحصل على شيء من الاتحاد.

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