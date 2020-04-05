الحضري: الزمالك فوق رأسي.. وطارق حامد يعقب: شرف لأي لاعب اللعب بقميصه

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر فيديو له رفقة طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر.

وقال الحضري: "البعض حرف الحديث الذي قلته عن الزمالك وجمهوره".

وأضاف "العلاقة بين اللاعبين والمدربين والإدارات والجماهير باقية مدى الحياة".

وتابع "ما قيل أنني أسأت لـ الزمالك وجماهيره ليس صحيحا على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "نادي الزمالك فوق رأسي وكذلك جمهور الزمالك".

قبل أن يُقاطعه طارق حامد ويقول: "الزمالك نادي كبير وعظيم يا حضري".

وأشار طارق حامد "شرف لأي لاعب اللعب بقميص الزمالك".

قبل أن يختتما الحديث سويا ويعلنان نهاية الأزمة.

وصرح الحارس التاريخي لمنتخب مصر في وقت سابق أنه يتمنى "محو" فترته مع الزمالك، مشيرا إلى "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل". (طالع التفاصيل)

تصريحات الحضري أغضبت قطاع كبير من جمهور الزمالك، إلى جانب نجوم سابقة للقلعة البيضاء.

ورد عبد الواحد السيد على الحضري وقتها، قائلا: "لا يجوز أن يقول عصام إنه يريد محو تاريخه في الزمالك، مهما كانت التجربة سيئة، وجودك في الزمالك شرف لك". (طالع التفاصيل)

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