اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك"

كل اسم له مسمى، تلك هي فكرة سلسلتنا. وتخصصها في أندية سُميت على اسم أندية كبرى.

"اسم على مسمى" سلسلة جديدة من FilGoal.com يحكي فيها سبب تسمية أندية على اسم أندية تاريخية عالميا.

والحلقة الأولى ستكون عن اسم مصري. هل تعلم بفريق الزمالك الكيني؟ نعم نادي الزمالك ليس الأوحد في العالم، فيوجد زمالك آخر، لكن في كينيا.

ليست مصادفة بالتأكيد. بل أصل التسمية هو أن مالك النادي متيم بالزمالك العظيم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

"أسست نادي الزمالك عام 2004. أطلقت هذا الاسم على النادي بسبب حبي لنادي الزمالك". روني موكايا رئيس نادي زمالك كينيا

ولكن لماذا تعلق روني موكايا بنادي الزمالك تحديدا؟ رئيس النادي يحكي لنا القصة على لسانه.

"أشجع الزمالك منذ أن كنت في الـ13 من عمري. بداية معرفتي بهم كانت في مباراة الزمالك مع جور ماهيا في فترة الثمانينيات".

"في تلك المبارة اعتدى عباس ماجوجو لاعب جور ماهيا على حكم المباراة. وأٌطلق عليه هنا لقب (عباس زمالك) منذ تلك المباراة".

الزمالك واجه جور ماهيا في الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا عام 1984. تقدم الزمالك بهدف أول في لقاء الذهاب من ركلة جزاء سجلها طارق يحيى، لكن الحكم ألغى المباراة بسبب اعتراض لاعبي الفريق الكيني عليه، ليتأهل الزمالك إلى الدور التالي مباشرة في طريق حصده اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

روني موكايا يكمل قصة التعلق بتاريخ الزمالك، فقال "منذ تلك المباراة أشجع نادي الزمالك وأتابعه بشكل دائم سواء في الدوري أو بشكل أكبر إفريقيا بسبب نقل المباريات هنا. تابعت التتويج ببطولتين في شهر فبراير الماضي، وكنت في غاية السعادة بذلك".

"وحين أتيحت لي فرصة إنشاء فريق هنا في كينيا، اخترت تسميته بـ(الزمالك) تيمنا بنادي الزمالك الذي أشجعه".

أين يلعب الزمالك في كينيا؟

لكننا لم نسمع من قبل عن نادي الزمالك في كينيا، فلماذا؟ رئيس النادي يوضح.

"نلعب حاليا في دوري المقاطعات (دوري الدرجة الثالثة) والمكون من 16 فريقا. نلعب في مجموعة الشرق، وتوجد مجموعة أخرى لفرق الغرب".

"نظام البطولة بأن يلعب بطلا المجموعتين مباراة فاصلة، ويتأهل الفائز إلى دوري الدرجة الثانية".

الإنجاز الأفضل

"أفضل إنجازاتنا كانت في موسم 2016/2017 حين حصلنا على المركز الثاني في ترتيب مجموعتنا، وكنا قريبون من بلوغ المباراة الفاصلة".

"الدوري هنا يجذب الكثير من المتابعين، حتى أن رونالدينيو أسطورة البرازيل حضر المباراة الفاصلة بين فريقي جاريتشو وجامعة توك في الموسم قبل الماضي".

محاولة فاشلة لمقابلة لاعبي الزمالك

عشق روني موكايا للزمالك لم يتوقف عند تسمية ناديه على اسمه. بل أنه حاول الوصول لمقابلة لاعبي الفريق.

يحكي روني "في الموسم الماضي حين حضر الزمالك لمواجهة جور ماهيا في كينيا، تواجدت أنا ولاعبي الفريق والمسئولون في المدرجات وشجعنا الفريق".

"حاولنا مقابلة لاعبي الزمالك، لكن الأمن منعنا مع الأسف ولم نستطع فعل ذلك".

الزمالك خسر المباراة أمام جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية، لكن العملاق الأبيض فاز برباعية نظيف إيابا، قبل التأهل وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

أمنية للتوأمة

يتمنى الزمالك الكيني أن يعقد اتفاقية توأمة مع شقيقة الأكبر، وأن يكون هناك بروتوكول تعاون بين الفريقان.

فيقول روني "أتمنى أن نعقد اتفاقية توأمة مع الزمالك".

"أتمنى أن تتاح لي الفرصة يوما وأسافر إلى مصر لزيارة نادي الزمالك، وأعرض عليهم بروتوكول تعاون بيننا".

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