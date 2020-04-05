في الجول يكشف - هل دخل بيراميدز في مفاوضات مع حجازي.. وموقف الأهلي

هل تحرك نادي بيراميدز من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومنتخب مصر؟ ماذا عن موقف الأهلي؟ وأسئلة أخرى يُجيب عنها FilGoal.com.

حجازي رحل من الأهلي عام 2017 إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش ألبيون، فهل يعود من جديد للدوري المصري؟ تقارير إعلامية وصحفية ربطت اسم المدافع المصري بـ نادي بيراميدز، فما صحة ذلك؟

تحدث FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، ليكشف: "كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه "لم ندخل في أي مفاوضات مع حجازي. نتعجب للغاية مما يُقال ويُنشر في هذا الأمر".

وتابع "لم يحدث أي شيء ولا نفكر في الوقت الحالي في التعاقد مع حجازي".

بيراميدز نفى دخوله في مفاوضات مع أحمد حجازي في الوقت الحالي، فماذا عن موقف الأهلي؟

موقف الأهلي ليس مختلفا كثيرا عن موقف بيراميدز.

مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أوضح لـ FilGoal.com: "في الوقت الحالي، لا نفكر في التعاقد مع حجازي".

وشرح "الأولوية بالنسبة لنا حاليا هو مركز الظهير الأيمن وذلك بعد رحيل أحمد فتحي".

وأشار "كذلك نرغب في استمرار رمضان صبحي معنا بعد نهاية الإعارة، تلك هي أولويات الأهلي في الوقت الحالي".

وأتم "أولويات ليس من ضمنها اسم حجازي حاليا".

في حالة رغبة أي فريق مصري أو عربي في التعاقد مع أحمد حجازي، فأنه سيجد أمامه بعض العقبات.

ضمن تلك العقبات هي غموض الموقف الحالي للموسم في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وست بروميتش ألبيون يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليدز، ومرشح بقوة للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

لا أحد يعلم هل ستستكمل المسابقة أم لا، وكيف ستكون مواعيد الموسم الجديد، وعديد من الأمور التي تجعل الفريق في موقف سيء لحسم مصير لاعبيه.

عقبة أخرى ستكون أمام أي فريق يرغب في ضم حجازي، وهو المقابل المادي.

وست بروميتش رفض عرضا سابقا من اتحاد جدة السعودي لبيع حجازي مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

موقف وست بروميتش سيصعب الأمر نوعا ما لرحيل حجازي من صفوفه.

ويمتد عقد حجازي مع وست بروميتش ألبيون حتى عام 2022.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في 14 مباراة هذا الموسم بقميص وست بروميتش ألبيون.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

لعبة الأسئلة - هنا جودة تكشف عن موقف لا ينسى

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة

تبرع سخي من بيراميدز

قصة أول محترف في تاريخ كرة القدم

نادر السيد يختار أجمل هدف سكن مرماه