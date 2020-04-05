خليك في البيت - هنا جودة ولعبة الأسئلة.. موقف لا ينسى بإنجاز بطولة الجمهورية وأصعب لاعبة

الأحد، 05 أبريل 2020 - 16:33

كتب : حسام نور الدين

هنا جودة - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

وهذه المرة مع نجمة تنس الطاولة، هنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

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- أصعب لاعبة واجتيها؟

البطلة فرح عبد العزيز في نهائي بطولة الجمهورية للسيدات، والحمد لله فزت وقتها 3-0 بتلك المباراة.

- لاعبة تطمئني لوجودها في فريقك؟

بالتأكيد دينا مشرف بطلة الأهلي المحترفة في الدوري الألماني لو معنا في الفريق سيكون الوضع مطمئن.

- إذا كنتي بطلة للعبة أخرى فماذا ستكون؟

تنس الطاولة هي حياتي، لذلك لا استطيع تخيل نفسي في لعبة أخرى.

- هل تشجعي كرة القدم؟ وما هي فرقك المفضلة؟

أشجع النادي الأهلي في كرة القدم وكل الألعاب، وعالميا أشجع ليفربول.

- مباراة لا تنسيها؟

كل مباراة ألعبها تكون مهمة بالنسبة ولا أنساها سواء فزت أو خسرت.

- موقف لا تنسيه في مشوارك؟

عندما فزت ببطولة الجمهورية تحت 12 و15 و18 وسيدات في صيف 2019، كنت أتمنى الوصول للإنجاز ده والحمد لله حققته.

كانت الفرحة كبيرة جدا لي ولمدربيني ولعائلتي وللنادي الأهلي.

- بالنسبة لك من أفضل الرياضيين المصريين؟

محمد صلاح (كرة قدم) - دينا مشرف (تنس طاولة) - هداية ملاك (تايكوندو) - محمد إيهاب (رفع أثقال).

- وعالميا؟

مالونج (تنس طاولة) - محمد علي كلاي (ملاكمة) - سيمون بايلز (جمباز) - سيرينا ويليامز (تنس).

- ما هو عملك الفني المفضل؟

لا أتابع المسلسلات والأفلام، أهم أحداث لي مرتبطة دائما بتنس الطاولة.

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خليك في البيت لعبة الأسئلة هنا جودة
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