مارادونا يعرض تخفيض راتبه بسبب فيروس كورونا

عرض دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لـ خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني تخفيض راتبه أثناء توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

مارادونا قدم عرضه للنادي من أجل مساعدته في ظل إيقاف المسابقات منذ 17 مارس الماضي.

جابريل بيليجرينو رئيس النادي قال: "تلقينا اتصالا هاتفيا من مساعده، قال أنه إذا أردنا تخفيض راتبه فأنه سوف يفعل ذلك".

وتابع "هذا يتحدث عن شخص لا يفكر في المال، بل كيف يمكنه مساعدة خيمناسيا في هذا الموقف".

يأتي ذلك عقب إعلان نادي راسينج كلوب تخفيض رواتب لاعبيه والطاقم الفني (طالع التفاصيل).

وكذلك بادر الأرجنتيني كارلوس تيفيز بالمطالبة بتقديم اللاعبين للمساعدة للفقراء (طالع التفاصيل).

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