حسين السيد: نزلت دموعي أثناء التدرب بمفردي في الأهلي.. وفايلر عرض علي الاحتراف في أوروبا

كشف حسين السيد ظهير أيسر الصفاقسي التونسي سبب رفضه لعرض الإسماعيلي وإشادة ريني فايلر به رغم عدم مشاركته.

لاعب الأهلي المعار لصفوف الفريق التونسي في يناير الماضي قال: "عدت للأهلي من السعودية عقب تألقي والفريق يضم في نفس الوقت كل من علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف في مركزي".

وتابع "في بعض الأوقات أثناء تدربي كنت "بدمع" لأنه عقب تألقي في دوري قوي أعود للتدرب بمفردي، كنت أتدرب دون التحدث مع أي شخص أو إحداث مشاكل".

وأضاف "عندما تدربت مع ريني فايلر أشاد بي وعرض عليّ المساعدة على الاحتراف بأوروبا لأني إمكانياتي تتيح لي الاحتراف".

وعن رفض عرض الإسماعيلي في مطلع الموسم رد "سعيت للحصول على فرصتي مع الأهلي، وإن لم أحصل على فرصة سأرحل في يناير، وهو ما حدث".

وتطرق للحديث عن رحيل الثلاثي المخضرم في الفريق "حسام عاشور متواضع ومن أكثر من أحببت في كرة القدم، ولا أحد يختلف عما قدم للنادي، وقرار تحديد مستقبله ليس سهلا واتمنى له التوفيق".

وواصل "تفاجأت من قرار رحيل أحمد فتحي وهو أدرى بمصلحته وهذا قراره".

وأكمل "شريف إكرامي يمتلك عقلية أخرى وأحاول التعلم منه لأنه مثقف ومحترف في التدريب وخارجه، واحترم قراره".

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