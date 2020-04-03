غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطلنا في حلقة اليوم، هو مصطفى محمود "عفروتو"، ناشئ الأهلي ولاعب منتخب مصر للشباب الأسبق.

عفروتو خاض تجربة سريعة في دولة أذربيجان ضمن صفوف فريقها الأشهر: كاراباج، بين أغسطس 2012، ومارس 2013.

وصحيح أنه لم يخض العديد من المباريات خلال تلك الأشهر، إلا أنها كانت تجربة شخصية متفردة.

دعونا نحاور عفروتو عن مغامرته في أذربيجان.

كيف جاء انضمامك إلى أذربيجان؟

كارباج تواصل مع وكيلي تامر النحاس من أجل ضمي، وبالفعل سافرنا إلى تركيا وأتممنا إجراءات التعاقد هناك.

هل تعلّمت لغة أذربيجان؟

في أذربيجان يتحدثون التركية والأذرية (الأذربيجانية)، ولذا لم أستطع التحدث بها.

يقولون على التسلل: "أوفسادينيو".

والمدرب هناك ينادونه بـ "بوشمعلم".

والأكلة الشعبية في أذربيجان؟

كانوا بيعملوا طبق زي الجبنة الفلاحي وعليها طماطم وغير، وعيش زي العيش الشمسي، وهذه من أشهر الأكلات الشعبية هناك.

موقف شخصي لا ينساه في أذربيجان.

في أذربيجان، تغلق كل المحلات أبوابها في الخامسة مساءً، ويذهب الجميع إلى النوم.

في يوم ما، شعرت بالجوع في السابعة مساء، ونزلت إلى الشارع لكني لم أجد أي مطعم مفتوح.

مشيت كثيرا للغاية حتى وجدت سيدة مُسنة جالسة تصنع الخبز، فاشتريت منها وأكلت.

أكثر ما افتقدته خلال تواجدك في أذربيجان.

هناك شعرت بالوحدة خصوصا بسبب عامل اللغة الذي جعلني لا أفهم حديثهم، لكن بسبب وجود الكثير من المسلمين في أذربيجان، فبعضهم كان يتحدث عربي مكسر.

شيء رأيته هناك وتتمنى تتطبيه في الدوري المصري.

أتمنى رؤية دوري محترفين في مصر.

هناك يكون اللاعب جالسا على دكة البدلاء ومعه ID فيه كل المعلومات الشخصية عنه، والحكام يراجعون هذه المعلومات، والنظام هناك يسري على الكبير قبل الصغير.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا

بسبب كورونا.. سون يقضي فترة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية

الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده

ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ

ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا