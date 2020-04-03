بعد تصريحات أسباب الرحيل عن الأهلي.. فتحي ينفي إجراء أي حوار صحفي

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 21:50

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي مع الأهلي أمام صن داونز

نفى أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر حديثه مع أي وسيلة إعلامية في الفترة الأخيرة.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية الرحلة بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "الإمارات اليوم" نشرت اليوم الجمعة حوارا مطولا مع أحمد فتحي، أشار من خلاله إلى "السبب الحقيقي لعدم التجديد هو رغبتي في التواجد باستمرار في الملعب والتي لن أضمنها في الأهلي". (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
أمير توفيق لـ في الجول: لا صحة لتفاوض الأهلي مع أي لاعب لتعويض فتحي أحمد فتحي: تركت الأهلي من أجل التواجد في كأس العالم 2022 مرتضى يرد على التفاوض مع فتحي وصالح جمعة.. ويصرح: لماذا لم يقرر اتحاد الكرة إلغاء الدوري؟ القيعي: لا تغضبوا من فتحي.. الليلة كلها "خلاف بين الوكلاء"

إلا أن فتحي نفى ذلك.

وكتب فتحي عبر حسابه الشخصي الرسمي على (تويتر): "لم أتحدث مع أي صحيفة مصرية أو عربية أو أي وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية".

وأضاف "إذا أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتي الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم "ربنا يحمي الجميع".

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان

الأهلي يجيب:هل فاوض أي لاعب لخلافة فتحي

إنبي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم ظهيره الأيمن

حين احتفل الكوكب بمئوية كرة القدم

تحذير شديد اللهجة من يويفا للاتحاد البلجيكي

في الدوري الأهلي أحمد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب 5 دقيقة | المحترفون
"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة" 42 دقيقة | أوروبا
أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية ساعة | تقرير في الجول
فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 ساعة | حلم طوكيو 2020
باهر المحمدي لـ في الجول: لن أرحل من الإسماعيلي إلا للخارج فقط ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات أسباب الرحيل عن الأهلي.. فتحي ينفي إجراء أي حوار صحفي 2 ساعة | الدوري المصري
الأول في الأرجنتين.. راسينج يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا 2 ساعة | أمريكا
غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك