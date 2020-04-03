بعد تصريحات أسباب الرحيل عن الأهلي.. فتحي ينفي إجراء أي حوار صحفي

نفى أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر حديثه مع أي وسيلة إعلامية في الفترة الأخيرة.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية الرحلة بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "الإمارات اليوم" نشرت اليوم الجمعة حوارا مطولا مع أحمد فتحي، أشار من خلاله إلى "السبب الحقيقي لعدم التجديد هو رغبتي في التواجد باستمرار في الملعب والتي لن أضمنها في الأهلي". (طالع التفاصيل)

إلا أن فتحي نفى ذلك.

وكتب فتحي عبر حسابه الشخصي الرسمي على (تويتر): "لم أتحدث مع أي صحيفة مصرية أو عربية أو أي وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية".

وأضاف "إذا أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتي الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم "ربنا يحمي الجميع".

لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع 🙏🏼 — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) April 3, 2020

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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