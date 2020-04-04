مؤمن زكريا يشرح طبيعة برنامجه العلاجي.. ويكشف عن جلسة مع الأهلي

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي عن عقده لاجتماع مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما ينقصه وما جعله حزينا خلال الفترة الماضية.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وقال مؤمن زكريا لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "سأعقد جلسة مع محمد مرجان لمعرفة ما ينقصني وما أحزنني من الأهلي خلال الفترة الماضية".

وأكمل "تلقيت اتصالا من محمد مرجان وأخطرني بأمر الجلسة ولا أعرف من سيكون حاضرا فيها".

وأضاف "تركي آل الشيخ هو من يتكفل بعلاجي حتى الآن ويتواصل معي أحيانا هو ومدير مكتبه للاطمئنان علي".

وبسؤاله هل تلقي اللوم على الأهلي في أي شيء، أجاب "لا أحب الحديث الآن وكل شيء سأقوله في اجتماعي المقبل".

وأشار "بيطلع "كلام غلط" في قناة النادي نفسها وهذا ما يحزنني. هناك العديد من الأمور غير الصحيحة التي تُقال".

أما عن طبيعة تشخيص مرضه فقال: "هو شيء ما له علاقة بالأعصاب".

وأضاف "برنامجي العلاجي الذي أقره الطبيب في أمريكا لي يستمر لأربعة أشهر يتضمن أقراص وحقن وعلاج طبيعي، لكن للأسف لا أستطيع الحصول على الحقن بسبب منع ظروف الطيران حاليا في العالم بسبب فيروس كورونا".

وأكمل مؤمن زكريا "مر شهر من البرنامج وأشعر بتحسن وكنت أستطيع السير والخروج من منزلي قبل فرض الحظر الحالي بشكل أفضل عما سبق، نعم ليس المعتاد ولكن هناك تحسن قليل".

وأتم "من المفترض أن أعود لأمريكا بعد نهاية البرنامج الحالي لمتابعة مستجدات حالتي".

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