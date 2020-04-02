تيفيز: علينا تقديم المساعدات للأحياء الفقيرة.. أي لاعب يستطيع العيش 6 أشهر أو سنة دون أجرا

الخميس، 02 أبريل 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

كارلوس تيفيز - بوكا جونيورز

طالب الأرجنتيني كارلوس تيفيز قائد بوكا جونيورز لاعبو كرة القدم بالخروج وتقديم المساعدات للفقراء في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

نادي برشلونة وأتليتكو مدريد اقتطعا 70% من رواتب اللاعبين في ظل التوقف، فيما أعلن أكثر من نجم تبرعه لمواجهة تفشي الفيروس.

تيفيز قال لقناة "أمريكا TV": "علينا أن نكون هناك لنساعد، بالطبع سأذهب بكل سرور وأساعد في المطبخ، لفعل أي شيء".

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وتابع "مثال رائع سيكون لنا جميعا، لاعبي كرة القدم والممثلين للذهاب وتقديم المساعدة في الأحياء الفقيرة حيث يحتاجون للمساعدة. أنا جاهز للقيام بذلك".

وأضاف "يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يعيش 6 أشهر أو سنة دون أن يتقاضى أجرا. نحن لسنا مثالا جيدا وعلينا أن نكون كذلك".

وواصل "ليس لدينا اليأس الذي يعيشه الآخرون يوما بعد يوم، أولئك الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم في الساعة السادسة صباحا والعودة في السابعة بعد الظهر لإطعام أسرهم في اليوم التالي".

وأكمل "بالنسبة لنا من السهل التحدث من المنزل مع العلم أن لدي طعام لأطفالي. ولكن بالنسبة لأولئك الأشخاص اليائسين، الذين لا يستطيعون التحرك، إذا غادروا منازلهم فسوف يتم القبض عليهم ولا يمكنهم إطعام أطفالهم، فهذا أمر مقلق للغاية".

وطالب تيفيز من الأندية دعم المجتعمات الفقيرة.

واستدرك "يجب أن تشارك الأندية. وبدلا من الذهاب للتدريب في الصباح، عليهم أن يطلبوا منك القيام بأشياء من أجل الناس''.

وأتم "هنا يبدأ المثال العظيم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو، مثلي في المنزل من غرفة المعيشة الخاصة بي ولكن المثال الرائع هو أن نخرج ونساعد".

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