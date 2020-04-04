اختبار في البيت – من الفائز بدوري أبطال أوروبا في تلك المواسم

السبت، 04 أبريل 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تظن نفسك خبيرا في تاريخ كرة القدم الأوروبية؟ حسنا، اثبت لنا ذلك.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

اختبار صباح السبت، هل يمكنك معرفة الفائز بدوري أبطال أوروبا في تلك المواسم؟

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