الأول في الأرجنتين.. راسينج يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي راسينج كلوب الأرجنتيني تخفيض رواتب اللاعبين والطاقم الفني أثناء فترة توقف المسابقات في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصبح بطل الدوري الأرجنتيني موسم 2018-19 أول ناد في الأرجنتين يُخفض راتب لاعبيه عقب مناقشة الأمر في كرة القدم الأرجنتينية في وقت سابق.

وأصدر النادي بيانا "يفيد راسينج كلوب أنه نظرا للطوارئ الصحية التي نمر بها نتيجة لوباء فيروس كورونا، والذي يعني توقف الأنشطة الرياضية المجدولة ويؤدي إلى مضاعفات اقتصادية ومالية شديدة، فقد توصل إلى اتفاق مع اللاعبين والمدربين من الفريق الأول على تعويضاتهم حتى استئناف نشاط كرة القدم على أساس منتظم".

📄🎓 Racing Club comunica de manera oficial el acuerdo con el plantel profesional de fútbol masculino y su cuerpo técnico para la reducción de las compensaciones contractuales Más info acá 👉 https://t.co/0srhLBBdLH pic.twitter.com/f7lQMwD2TS — Racing Club 🎓 (desde 🏡) (@RacingClub) April 3, 2020

"بروح حماية الدخل وضمان الاستقرار والاستمرارية لجميع العاملين في المؤسسة، تنص الاتفاقية على تخفيض كبير في الرواتب على الدخل التعاقدي للاعبين وموظفي التدريب من الشهر الحالي".

وتابع النادي "لا يشكر الرئيس فيكتور بلانكو جنبا إلى جنب مع مجلس الإدارة فحسب بل يفخر أيضا بادرة التضامن من موظفينا المحترفين والموظفين الفنيين مع المؤسسة وأيضا مع زملائهم العاملين على وجه الخصوص".

المسابقات توقفت في الأرجنتين بدءا من السابع عشر من مارس عقب بدء تفشي الفيروس في بلاد التانجو.

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