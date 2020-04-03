الأول في الأرجنتين.. راسينج يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

راسينج كلوب‎

أعلن نادي راسينج كلوب الأرجنتيني تخفيض رواتب اللاعبين والطاقم الفني أثناء فترة توقف المسابقات في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصبح بطل الدوري الأرجنتيني موسم 2018-19 أول ناد في الأرجنتين يُخفض راتب لاعبيه عقب مناقشة الأمر في كرة القدم الأرجنتينية في وقت سابق.

وأصدر النادي بيانا "يفيد راسينج كلوب أنه نظرا للطوارئ الصحية التي نمر بها نتيجة لوباء فيروس كورونا، والذي يعني توقف الأنشطة الرياضية المجدولة ويؤدي إلى مضاعفات اقتصادية ومالية شديدة، فقد توصل إلى اتفاق مع اللاعبين والمدربين من الفريق الأول على تعويضاتهم حتى استئناف نشاط كرة القدم على أساس منتظم".

أخبار متعلقة
ديبالا: أخبرت رونالدو أننا نكرهه في الأرجنتين صديقة ديبالا: حاولنا الرحيل من إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بسبب تفشي كورونا الاختيار لك.. إنهاء المسيرة بين توتي ودي روسي وتجربة الأرجنتين أزمة في الأرجنتين.. ريفر بليت يرفض اللعب والاتحاد يهدده

"بروح حماية الدخل وضمان الاستقرار والاستمرارية لجميع العاملين في المؤسسة، تنص الاتفاقية على تخفيض كبير في الرواتب على الدخل التعاقدي للاعبين وموظفي التدريب من الشهر الحالي".

وتابع النادي "لا يشكر الرئيس فيكتور بلانكو جنبا إلى جنب مع مجلس الإدارة فحسب بل يفخر أيضا بادرة التضامن من موظفينا المحترفين والموظفين الفنيين مع المؤسسة وأيضا مع زملائهم العاملين على وجه الخصوص".

المسابقات توقفت في الأرجنتين بدءا من السابع عشر من مارس عقب بدء تفشي الفيروس في بلاد التانجو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا

بسبب كورونا.. سون يقضي فترة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية

الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده

ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ

ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا

في الأرجنتين فيروس كورونا راسينج كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ظهير إنبي لـ في الجول: أحلم مثل الجميع باللعب بقميص الأهلي ولكن 19 دقيقة | الدوري المصري
كاكا يختار الأفضل بين رونالدو الذي جاوره وميسي 41 دقيقة | أوروبا
مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب 53 دقيقة | المحترفون
"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة" ساعة | أوروبا
أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية 2 ساعة | تقرير في الجول
فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 2 ساعة | حلم طوكيو 2020
باهر المحمدي لـ في الجول: لن أرحل من الإسماعيلي إلا للخارج فقط 2 ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات أسباب الرحيل عن الأهلي.. فتحي ينفي إجراء أي حوار صحفي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك