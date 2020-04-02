ارتبط اسمه باللعب في مصر.. تقرير جزائري: بن عيادة يرفض تجديد عقده

الخميس، 02 أبريل 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية رفض الظهير الأيمن حسين بن عيادة تجديد عقده مع فريقه شباب قسنطينة الجزائري.

حسين بن عيادة

النادي : شباب قسنطينة

شباب قسنطينة

اسم حسين بن عيادة ارتبط اسمه باللعب في الدوري المصري، وفقا لتصريحات وكيله وناديه الجزائري. (طالع التفاصيل)

وأشارت الشروق وفقا لمصادرها من داخل النادي إلى أن بن عيادة سيكون ضمن المغادرين من صفوف الفريق الجزائري بعدما رفض التجديد "بسبب السياسة المالية الجديدة التي ستطبق الموسم المقبل".

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وأوضحت المصادر " غالبية اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في شهر يونيو والذين يرفضون المواصلة بألوان شباب قسنطينة، باتوا متذمرين من قرار شركة الآبار "المالكة لغالبية أسهم النادي" بتخفيض الرواتب".

حسين بن عيادة قال في تصريحات بوقت سابق، بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قالت صحيفة "النصر" ذاتها في وقت سابق بأن نادي الترجي دخل في خط المفاوضات لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بن عيادة ظهير أيمن بتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، سجل فيهم 3 أهداف.

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حسين بن عيادة في الدوري الزمالك
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