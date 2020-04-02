اختبار في البيت – إلى أي مدى تعرف أبو تريكة

الخميس، 02 أبريل 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

محمد أبو تريكة أحد أيقونات الكرة المصرية على مر تاريخها هل تعرف معلومات عنه جيدا وتعرف تاريخه؟

حسنا هذا الاختبار لك.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

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